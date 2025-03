Áspera respuesta de Rodrigo Lussich a Matías Bertolotti: "No te lo voy a permitir"

"Quiero dejar en claro que no me van a endilgar a mí que por las cosas que se dice cuando uno critica, no dan las alertas que tienen que dar cuando pasan como lo que pasó en Bahía Blanca. El viernes a la noche, en Buenos Aires, gente que no tiene para llegar a fin de mes guardó el auto en una cochera porque ustedes habían dicho que se venía par acá la tormenta de Bahía Blanca. Cayó un agua normal", agregó.