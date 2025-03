Los cortes de luz llegaron a la TV: Apagones en C5N y América TV

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1898067161521729689&partner=&hide_thread=false A OSCURAS En #Intrusos se cortó la luz y el programa quedó sin rumbo por varios segundos: ni siquiera sabían si seguían al aire. pic.twitter.com/xPBXJ5GPuJ — TeleBizarra (@TeleBizarra) March 7, 2025

Por otro lado, el magazine se encontraba en medio de su segmento Escandalones y, casi como si estuviera guionado, el apagón se suscitó justo en el preciso momento en el que Adrián Pallares estaba por hacer una revelación.

"¿Estamos al aire?", se preguntó Rodrigo Lussich, quien luego acotó: "Qué desgracia".

Visiblemente descolocados por lo inesperado de la situación, los conductores decidieron mandar el envío a una breve tanta para reacomodarse.

A las 14:33 el programa volvió al aire con normalidad, aunque Pallares comentó: "Nada que no esté pasando en todo el país y de lo que no nos tenemos que acostumbrar, señores. No podemos pagar lo que pagamos y que nos corten la luz todo el tiempo".

Apagón en Rosario: Varios sectores del centro sin luz por un desperfecto

ROSARIO. En medio de una ola de calor, gran parte del centro (y microcentro) sufrió un apagón desde este viernes (7/03) a la mañana. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que por desperfectos en la línea de media tensión, se interrumpió el suministro eléctrico y hay descontentos, principalmente en los comercios que tuvieron que cerrar sus puertas.

Producto de las altas temperaturas, este jueves el pico máximo se registró a las 15:20, con una demanda de 750,31 MW.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la EPE explicó que "A raíz de una avería en transformador de gran porte de la estación transformadora Centro, estamos trabajando para restablecer el servicio en la red de media tensión, que afecta parcialmente al centro". El desperfecto sucedió en Sarmiento en Tucumán, pleno centro. Por el momento, aún no hay precisiones de cuánto tiempo llevará reanudar el servicio ni la cantidad de usuarios afectados. Lo que sí se sabe es que la empresa está trabajando en el lugar.

En base a ello, las zonas afectadas son las siguientes:

* De 9 de Julio al río y de Santiago a Necochea.

* De Mendoza a Cerrito y de 1º de Mayo a Colón.

* De Cochabamba a Riobamba y de España a Corrientes.

* De Pellegrini a Cerrito y Rouillón a Liniers.

