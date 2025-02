C5N le sacó jugo a la nota de Viale con Javier Milei: Líder absoluto en rating

Se apoyó mucho Milei en eso, de saber mucho de esto. Pero yo me inclino más por la opción 'chorro', porque Milei tiene por delante una campaña que va a costar mucho dinero, en la cual tiene apoyos y corre con la ventaja que no hay nadie enfrente. Necesita guita. Pudo haber pensado que podía lanzar una token de este tipo, que se sostuviera con el tiempo y que le sirviera para recaudar guita Se apoyó mucho Milei en eso, de saber mucho de esto. Pero yo me inclino más por la opción 'chorro', porque Milei tiene por delante una campaña que va a costar mucho dinero, en la cual tiene apoyos y corre con la ventaja que no hay nadie enfrente. Necesita guita. Pudo haber pensado que podía lanzar una token de este tipo, que se sostuviera con el tiempo y que le sirviera para recaudar guita

Por último, el conductor de la mesa, Sylvestre fue contundente: "Creo que no cayó en la cuenta el Presidente y su entorno, que esto es una denuncia que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FMI. No van a poder decir que son amigos de Donald Trump".

"Lo que es peor es que nos va a costar guita a nosotros. Las demandas internacionales no van a venir sobre Milei, sino sobre el Estado Nacional", concluyó.

Esta fórmula resultó un éxito para C5N.

La emisión alcanzó un pico de 4.3 puntos de rating y se posicionó como el ciclo más visto entre las señales de noticias y segundo a nivel nacional, sólo por detrás de 'Gran Hermano' de Telefe.

Por otro lado, en la mañana de hoy (martes 18/2) el canal sacó en dúplex el pase entre Sylvestre y Rial por Radio 10 y lideró nuevamente las noticias.

"Publicista", "militante" y "operador": Luis Ventura estalló contra Jonatan Viale

En la noche del lunes (17/02) Javier Milei rompió el silencio y trató de explicar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA ante Jonatan Viale quien lejos estuvo de incomodarlo con sus preguntas y Luis Ventura no se lo dejó pasar.

Desde Desayuno Americano sacaron al aire al ex socio de Jorge Rial y con los tapones de punta cargó contra su colega. "Queda demostrado que estamos en presencia de un periodista disfrazado que en realidad termina cumpliendo funciones de publicista, militante o si querés operador", expresó molesto.

"Si hay alguien que le está dando órdenes es porque está armando un tema publicitario para promocionar, defender, proteger o hermetizar, digamos, la figura presidencial", señaló al respecto de la intervención de Santiago Caputo en medio del diálogo que se transmitió a través de la pantalla de TN.

Asimismo, el periodista recordó cuando el conductor radial y televisivo "incendió" a Marcelo Tinelli al acusarlo de corrupto en una editorial. "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa?", había preguntado para luego pedir disculpas tras ser demandado. "Tuvo que ceder y pedir disculpas", recordó.

