"Fue un recontra cachetazo, pero nunca voy a dejar el periodismo": cargó contra Santiago Caputo

image.png Jonatan Viale perplejo con la irrupción de Santiago Caputo para darle letra a Javier Milei. En TV, jamàs un productor "entra a cuadro". Amateurismo total

El conductor de "¿La ves?" en la señal informativa Todo Noticias añadió:

“Había dos chances: quedarme tirado llorando o darle una explicación a la gente que nos sigue. Twitter me chupa un huevo, no me interesa lo que diga ninguno de mis colegas. La Academia Nacional de Periodismo, Adepa y Fopea no me importan, yo no trabajo para ellos. Mi único compromiso es con mi familia, mis amigos, los que nos escuchan en Rivadavia o nos ven en la tele. Ya tengo 39 años”.

image.png Mauro Viale mano a mano con Juan Darthés y haciendo periodismo. El padre de Jonatan Viale se negó a entregarle al actor el casette que contenía la nota

Lo que no aprendió sobre periodismo de su padre, Mauro Viale

El ex periodista deportivo y conductor de TV, fallecido durante la epidemia de coronavirus, consiguió una exclusiva con Juan Darthés en el momento que todos querían entrevistar al cantante y actor acusado de abuso sexual contra una actriz menor de edad, Thelma Fardín.

Darthés recibió al periodista de A24 en su casa de Nordelta pero, al terminar la grabación, sus hijos no quedaron conforme con el contenido y le exigieron a Mauro que la borrara.

Así se lo explicó Viale a Pamela David en América TV:

Al terminar el trabajo, uno de los hijos de Juan me dice: 'La vamos a borrar'. Presumimos que iba a haber violencia física porque la situación se puso muy tensa. Había un cuadro muy feo adentro de la casa. Darthés fue un caballero, pero ¿viste cómo son los hijos? Ellos plantean que querían borrar la nota y el padre en un momento acepta ese planteo. Al terminar el trabajo, uno de los hijos de Juan me dice: 'La vamos a borrar'. Presumimos que iba a haber violencia física porque la situación se puso muy tensa. Había un cuadro muy feo adentro de la casa. Darthés fue un caballero, pero ¿viste cómo son los hijos? Ellos plantean que querían borrar la nota y el padre en un momento acepta ese planteo.

"Juan estaba muy mal, pésimo por todo lo que estaba pasando. No vi a su mujer. Él bajó con sus dos hijos" rememoró Mauro.

Seguramente, a esta hora, Jonatan se estará lamentando por lo ocurrido el lunes 17/2 en Casa Rosada y le regrese a la memoria lo ocurrido en Nordelta cuando su padre pensó que lo iban a moler a palos pero nunca se desprendió del casette que había atesorado.