Tras faltazo en Radio Rivadavia, Jonatan Viale rompió el silencio: "Que la sigan chu..."

Ante las críticas por su complacencia ante la intervención de la nota, Viale aclaró: "No me interesa lo que diga ninguno de mis colegas, la Academia Nacional del Periodismo no me importa, no trabajo para FOPE, ADEPA".

Reveló luego que Caputo se comunicó con él para pedirle disculpas por su intromisión. "Es una lástima. Fue una nota interesante. La primera hora fue una batería de 250 preguntas fuertes. Al final se metió Caputo y yo creo que no reaccioné como tendría que haber reaccionado", admitió.

Me chupan un huevo los políticos, todos. Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda pero lo haré de nuevo

"Fue un recontra cachetazo pero nunca voy a dejar el periodismo, que la sigan chupando", cerró.

C5N expuso que la filtración fue un error interno del Gobierno

En la tarde de hoy (martes 18/2), en el envío Argenzuela encabezado por Jorge Rial revelaron los detalles de cómo ocurrió a filtración de la entrevista sin editar.

"Yo le digo al Presidente que el Judas, el traidor o traidores están adentro. No lo busquen en los kukas, ni siquiera lo busquen en el Grupo Clarín", introdujo el conductor. Más tarde, fue Mauro Federico quien explicó los sucesos.

"La nota es enviada a través de WeTransfer y tiene dos destinos. Uno es el propio canal, adonde se produce para la nota que va a emitirse dos horas después (...) Y el otro es lo que sería el Departamento de YouTube y redes del canal. Cuando llega ahí, el jefe agarró ese material y lo puso a cargar. Le dicen: 'Dura una hora y cinco minutos'", afirmó el panelista.

Entonces, se va, pone el in y el out y (desde que empieza hasta que termina la nota) y le da uno cero siete. Dice: 'Se deben haber confundido'. Lo sube y se va (...) La nota queda para dispararse en el momento que se terminara de emitir. Ellos querían que girara el recorte original de la nota subida al canal de YouTube

"Aproximadamente cuarenta minutos después, desde el mismo ámbito cercanísimo al Presidente dicen: 'Lo que salió al aire no es la misma versión que está en YouTube'. Y ahí mismo empiezan a sonar los teléfonos (...) En ese lapso de veinte minutos, un visualizador de El Destape encuentra eso en YouTube y lo sube a su cuenta personal. A partir de ese momento se empieza a viralizar", concluyó.

A la hora de edición de esta nota, 17:58, todavía no se conoce el anunciado comunicado de Grupo Clarín sobre el tema.

"Publicista", "militante" y "operador": Luis Ventura estalló contra Jonatan Viale

En la noche del lunes (17/02) Javier Milei rompió el silencio y trató de explicar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA ante Jonatan Viale quien lejos estuvo de incomodarlo con sus preguntas y Luis Ventura no se lo dejó pasar.

Desde Desayuno Americano sacaron al aire al ex socio de Jorge Rial y con los tapones de punta cargó contra su colega. "Queda demostrado que estamos en presencia de un periodista disfrazado que en realidad termina cumpliendo funciones de publicista, militante o si querés operador", expresó molesto.

"Si hay alguien que le está dando órdenes es porque está armando un tema publicitario para promocionar, defender, proteger o hermetizar, digamos, la figura presidencial", señaló al respecto de la intervención de Santiago Caputo en medio del diálogo que se transmitió a través de la pantalla de TN.

Asimismo, el periodista recordó cuando el conductor radial y televisivo "incendió" a Marcelo Tinelli al acusarlo de corrupto en una editorial. "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa?", había preguntado para luego pedir disculpas tras ser demandado. "Tuvo que ceder y pedir disculpas", recordó.

