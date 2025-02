USA sufre crisis de vuelos y China se lo remarca

Aeropuerto Washington P.jpg Aeropuerto Ronald Reagan en Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos y sus accidentes más recientes

La crisis aérea del país norteamericano lleva tiempo vigente respecto a la seguridad operativa de los vuelos. Sin embargo, los últimos meses condensaron los eventos principales que marcaron la agenda.

Entre ellos estuvo la tragedia de Washington del 29 de enero, en la que un avión de American Airlines se estrelló contra un helicóptero militar durante un vuelo en el Aeropuerto Ronald Reagan. Según investigaciones preeliminares de la FAA, esa noche había tan solo un controlador aéreo coordinando el denso tráfico de la zona, donde se terminó produciendo la muerte de 67 personas.

Días más tarde, el 31 de enero, un vuelo sanitario se estrelló en Philadelphia. El pequeño avión impactó súbitamente contra el suelo dejando un saldo de 7 personas muertas.

Un día después, en el Aeropuerto de O’Hare en Chicago, se registró el choque de un avión contra un vehículo de logística. No hubo muertes registradas, aunque sí un herido.

Por último, el pasado lunes (17/2) se produjo el accidente de Toronto. Si bien el evento fue en Canadá, involucró un vuelo proveniente de Minneapolis (Estados Unidos) operado por Delta Air Lines, donde no se registraron muertes a pesar del vuelco e incendio de la aeronave.

Delta accidente 2P AP.jpg Accidente en Toronto.

Señales de alerta

La cadena de “sucesos” aerocomerciales que sufre Estados Unidos se suma a la crisis del sector fabricante, en particular con Boeing. Si bien ninguno de los aviones involucrados en los eventos graves recientes pertenece a esa compañía, la crisis por la seguridad de la construcción de sus modelos, como ejemplo a seguir por el mercado, reveló laxitudes en el sistema de control estatal sobre los aviones.

De hecho, los cuestionamientos de la FAA hacia la compañía con sede en Seattle fueron acompañados con críticas internas por parte de los agentes estatales, que apuntaron contra una cultura de la “calidad” deteriorada incluso dentro del organismo fiscalizador. Algo que, según los opositores, podría acentuarse a partir de los recortes aplicados por Trump.

Boeing puerta.jpg La puerta del Boeing 737 que estalló en pleno vuelo de Alaskan Airlines durante 2024.

Por otra parte, especialistas señalan que la pandemia condensó una tendencia negativa para el recurso humano encargado de operar los aviones. Se trata de un bache generacional que aceleró el retiro de los pilotos más experimentados y empujó a las compañías aéreas a contratar a pilotos más jóvenes y con menor cantidad de horas de vuelo.

"Los recientes accidentes de aviación en USA resaltan factores humanos significativos y desafíos sistémicos en la industria", dijo Wang Yanan, editor jefe de la revista Aerospace Knowledge, al Global Times de China.

Qué dice la industria

A pesar de los cuestionamientos a la política de fiscalización estatal sobre los vuelos comerciales, las aerolíneas no ven un problema en los recortes de personal público. Al respecto, el CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, negó que los despidos en los organismos de control tengan algo que ver con los accidentes.

“Los cortes no nos afectan. He estado en estrecha comunicación con el Secretario de Transporte. Entiendo que los recortes en este momento son algo que está planteando preguntas, pero la realidad es que hay más de 50,000 personas que trabajan en la FAA. Y los recortes, entiendo, eran 300 personas, y estaban en funciones de seguridad no críticas”, explicó el ejecutivo a CBS.