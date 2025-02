Rodríguez Larreta a Javier Milei: "Me hinchaste las pelotas y nos vemos en Tribunales"

Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta. Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos. Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio Y NO ME VOY A CORRER. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!

Entonces intervino Rodríguez Larreta:

¿Tanto te preocupa la criptoestafa @JMilei?

Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas.

Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras.

Ahora me volvés a difamar. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por “difundir” negocios truchos.

Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país.

Yo perdí una elección, pero no perdí mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conocés.

Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras.

Nos vemos en Tribunales.

Milei ya tiene otras causas en su contra en Tribunales. Alguna de ellas fue iniciada luego de exabruptos suyos contra periodistas, que realizó porque estaba convencido de que le convenía durante la campaña electoral. El problema de Milei es que no ha logrado que se le retiren los cargos. Interesante ahora conocer qué sucederá con Rodríguez Larreta.

