Sospechas por la postergación del debut de Viviana Canosa: Javier Milei vs. Grupo Clarín

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1892016663534465052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892016663534465052%7Ctwgr%5E63d3bcc49513974f7075be5ac4edc74dc9cbaba2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-mundo-milei-habla-una-operacion-clarin-telefonica-n596105&partner=&hide_thread=false El grupo Clarín quiere quedarse con TELEFÓNICA TAMBIÉN y tener un monopolio REGULADO, como @JMilei NO LOS RECIBE y de ahí muchos de los ataques roñosos que están haciendo... pic.twitter.com/ckQsvDuF0L — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 19, 2025

En línea con lo expuesto por Rial están los dichos de anoche (martes 18/2) la diputada Lilia Lemoine en LN+, quien acusó al holding propiedad de Héctor Magnetto de estar llevando a cabo una operación contra el mandatario, además de asegurar que la publicación del video de la entrevista con Viale sin editar fue a propósito:

Lo cierto es que Grupo Clarín se quiere quedar con Telefónica (Movistar), y quiere tener un monopolio regulado porque tiene Telecom, se quiere juntar con el presidente a como dé lugar y como el Presidente no los recibe están haciendo esto: meten presión Lo cierto es que Grupo Clarín se quiere quedar con Telefónica (Movistar), y quiere tener un monopolio regulado porque tiene Telecom, se quiere juntar con el presidente a como dé lugar y como el Presidente no los recibe están haciendo esto: meten presión

Lemoine dio su versión de los hechos con la particularidad de que venía de la Casa Rosada donde había estado reunida con Milei durante una hora, con lo cual se presume que se habría interiorizado del escándalo y de la visión del primer mandatario y de su entorno sobre lo ocurrido y sus implicancias políticas.

Quizás también le hayan transmitido su lectura de los acontecimientos, qué comunicación harán del mismo y sus teorías sobre la intencionalidad que tuvo la filtración.

"Me harté": Viviana Canosa contó por qué vuelve a la tevé y cruzó a Milei

Viviana Canosa finalmente volverá a conducir. La conductora estará al frente de un ciclo que abarcará la actualidad que contará con la participación de Damián Rojo, Nacho Otero y Gabriel Levinas. De cara al inicio dio una nota para El Trece, por donde saldrá el programa, y reveló por qué aceptó la propuesta.

Si bien la periodista reveló que volver a la televisión no estaba en sus planes, el llamado de Adrián Suar la hizo cambiar de opinión. "Adrián me dijo: 'Quiero a todas las Vivianas juntas'", recordó confesó que luego de analizarlo optó por aceptar liderar lo que finalmente se llamará Viviana en vivo.

Embed - Viviana Canosa, a días de su estreno en eltrece: “Me voy a animar a entrevistarlos a todos”

La comunicadora no dejó pasar el momento para apuntar contra el presidente Javier Milei al referirse al polémico discurso que dio en Davos. Explicó que sus dichos instalaron una "grieta" y que fueron "en contra de la gente". "Me harté de que salimos de una cosa violenta, autoritaria y dictatorial, para que ahora me digas si puedo opinar o no puedo opinar", expresó molesta.

"Viendo lo que veo quiero escuchar mucho más a todo el mundo. Y me parece que es sin violencia, eso me parece que es fundamental", sumó posteriormente y agregó: "Aguante la libertad de expresión".

-----------

Más contenido de Urgente24

Encuesta Giacobbe: $LIBRA hundió el carril del medio de Javier Milei

Más bajas en el Gobierno: Renunciaron otros 2 funcionarios

Dilema:¿A qué juega Cristina Pérez?