El exclusivo requisito de Yanina Latorre para su nuevo programa en América TV

Yanina Latorre se alejó de Javier Milei tras el escándalo de $LIBRA

Luego de que el presidente Javier Milei promocionara invertir en la criptomoneda $LIBRA, Yanina Latorre hizo un duro editorial en El Observador y apuntó duramente contra el economista.

"Milei estuvo pésimo. Pésimo", manifestó visiblemente molesta, señaló que "pecó de boludo" y "pecó de soberbio" y dijo que "tiene que demostrar transparencia".

Acto seguido aprovechó para señalar: "No lo voté. Hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo con él y me han escuchado hablar de Javier Milei antes de que sea Presidente".

Y después reveló que en las últimas elecciones presidenciales directamente no se acercó a emitir su sufragio por falta de convicción: "Yo de hecho no voté justamente porque no quería votar a los kirchneristas y no me animaba a votar a Javier Milei".

