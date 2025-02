X estalló ante el rumor de Iván de Pineda candidato del Gobierno: "No se metan, libertarios"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_efepe_/status/1892585326045979131&partner=&hide_thread=false Si Iván de Pineda es simpatizante de este gobierno cruel e inhumano pierdo para siempre mi fe en la humanidad. https://t.co/f6NI2NQyBO — Facundo (@_efepe_) February 20, 2025

Por su parte, y puesto que carece de redes sociales, De Pineda no emitió comentario alguno respecto a esta información. Sin embargo, cabe destacar que no es la primera vez que circula el rumor de que podría ser candidato.

Tal como indicó Urgente24, ya en 2022 el presentador era uno de los elegidos de la política argentina para ser "un candidato potable". Y en esa línea, fuentes ligadas a La Libertad Avanza aseguraron que sería viable su candidatura representando "las ideas y valores de la libertad".

De todas formas, el conductor jamás demostró interés alguno por un cargo político, aunque desde su círculo íntimo sostuvieron que simpatizaría con el PRO.

Sorpresivo: La histórica figura de El Nueve que desembarcó en Telefe

En la velada del jueves (13/2) Rodolfo Barili fue el encargado de darle la bienvenida a Esteban Mirol a Telefe Noticias, donde encabezará su propio segmento. El histórico conductor de El Nueve se despidió del canal tras más de dos décadas y, si bien todo parecía indicar que se retiraría de la televisión, sorprendió con esta nueva etapa.

Barili presentó a Mirol como la nueva incorporación del programa, destacando que estará a cargo de un segmento especial titulado Familias argentinas. La propuesta es recorrer el país y mostrar las distintas realidades familiares, sin importar cómo estén conformadas ni cuáles sean sus costumbres.

Lo llamativo de este repentino desembarco es que en diciembre del año pasado, cuando el periodista informó su salida de 'Telenueve', Mirol argumentó sentirse saturado de la crudeza informativa. De este modo, su sentido adiós sonaba a un retiro de los noticiarios. Sin embargo, este no fue el caso.

De más está decir que su decisión llamó la atención entre sus ex colegas. Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, indicó en el mediodía de hoy: "Dijo que se retiraba y se fue a otro canal. No le dijo a nadie que se iba a 'Telefe Noticias'. Su compañera Marisa Andino dice: 'A mí me lo podría haber dicho'".

"Me dicen que no tienen por qué enojarse en El Nueve porque fueron ellos quienes le dieron salida (a Mirol)", agregó por su parte Marcela Tauro, y sumó que fue el propio Barili quien lo convocó.

