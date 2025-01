Bombazo: Mauro Szeta se despidió de Telefe y tiene nuevo canal

El emotivo adiós del periodista en Telefe: "Es una tristeza"

"Antes que nada quería agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Es una decisión que tomó en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dieron", introdujo Szeta.

Luego de repetir una y otra vez más que en Telefe creció muchísimo y por eso su agradecimiento, el periodista sostuvo: "Son años maravillosos los que pasé hasta hoy, porque quería venir a laburar hasta el último momento porque amo venir y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto".

"Me pareció que era momento de iniciar otro proyecto pero tengo los mejores recuerdos de acá, siento que crecí como personal, como laburante ni hablar, el nivel de profesionalismo que me dio este canal que amo, los laburantes que están todos ahí y me conocen y me ven llegar", sumó mirando a sus pares.

Y aseguró: "Me llevó amigos, un gran crecimiento profesional y estoy súper agradecido, sobre todo por el cariño de la gente que es enorme. Son decisiones a veces de la vida laboral que uno toma porque tiene la expectativa de un desafío diferente, ni mejor ni peor, diferente".

"Es difícil despedirse", remarcó el cronista en otro momento de su descargo al aire. Entonces, recordó todo el apoyo que recibió a lo largo de estos años en Telefe, sobre todo cuando murieron sus padres y sus compañeros lo acompañaron de cerca en cada momento.

Es una tristeza de despedida y una alegría de saber que algo dejé y que todos me paran y me van a abrazando y eso me pone muy contento aunque algunos me abrazan con lágrimas en los ojos, siento mucho amor por todos... Es una tristeza de despedida y una alegría de saber que algo dejé y que todos me paran y me van a abrazando y eso me pone muy contento aunque algunos me abrazan con lágrimas en los ojos, siento mucho amor por todos...

"No hay nada más apasionante que discutir todos los días cómo hacer un noticiero", cerró Szeta.

