De todos modos, y más allá de las especulaciones, Viviana Canosa ya admitió su interés por la política. En una entrevista con El Dipy, en noviembre del año pasado, Viviana Canosa admitió que quiere meterse en política de cara a las elecciones de 2023.

"¿Vos te animás a meterte en política", quiso saber El Dipy, tomando por un momento el rol de entrevistador, y la respuesta de Viviana Canosa fue contundente: "Sí, yo me animo. De acá al 2023 me animo, pero me recontra prepararía como cuando terminé una etapa de algo y empecé una etapa de otra cosa. Me preparo, estudio y sí".

Sin embargo, Viviana Canosa no sería la única figura de la TV argentina que está en el radar de algunos dirigentes, ya que existen fuertes versiones sobre el interés de ciertos espacios por el conductor Iván de Pineda.

Iván de Pineda, quien llevó adelante en los últimos años el exitoso programa Pasa Palabra, es uno de los elegidos de la política argentina para ser "un candidato potable". Y en esa línea, fuentes ligadas al partido que lidera Javier Milei aseguraron que sería viable una candidatura de Iván de Pineda representando "las ideas y valores de la libertad".

De todas formas, Iván de Pineda no habría mostrado por ahora su interés en algún cargo político, aunque desde su círculo íntimo aseguran que el conductor simpatiza con el PRO.

Aunque hasta el momento son solo supuestos, la idea de que algunas figuras de la TV argentina aterricen en algunos partidos políticos no cae del todo bien para algunos dirigentes, que sostienen que los mediáticos "llegan en paracaídas", sin tener la experiencia y militancia necesaria.