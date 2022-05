Javier Milei por ZC para Alfredo Cornejo y Julio Cobos

Para Urgente24, en esa circunstancia Milei repitió el nudo gordiano de su conferencia de prensa en el Partido Demócrata pero quedó la duda qué precisiones podría haber agregado en la Bolsa de Comercio.

Según Fernández Rojas, en la sede del Partido Demócrata, en el centro de la capital provincial, Milei habló durante 57 minutos, durante los cuales dijo

26 veces la palabra 'inflación';

24 'casta';

17 'banco central';

9 'maquinita' (por la emisión monetaria);

3 'dolarización';

2 'jóvenes'; y

1 'empleo'.

Fernández Rojas dice: "Al día siguiente dio su clase pública sobre dolarización y el fenómeno volvió a estallar y el mensaje fue "yo les daré la moneda que ustedes quieran"."

Fernández Rojas no hace 2 consideraciones que hizo Urgente24 por haber presenciado el desarrollo del evento que él comenta:

las preguntas del auditorio, en la sede Demócrata, condicionan la temática del disertante -la inflación era un tema muy 'caliente' el día de la conferencia de prensa, según las preguntas de los periodistas-, y

Milei ha introducido la palabra 'dolarización' para simplificar el debate pero, en verdad, él promueve la libre elección de la moneda de pago, y Urgente24 reprodujo un breve artículo de Friedrich August von Hayek al respecto porque la precisión es clave en estas cuestiones.

milei3.jpg Javier Milei en Mendoza.

Las 4 I

Luego, el periodista expuso el escenario Zuban Córdoba + Riorda, basado en las 4 I:

Impaciencia,

Intolerancia,

Incertidumbre,

Ira.

Y destacó que, en el ranking de discriminación e intolerancia de la sociedad argentina confeccionado por Zuban Córdoba, encabezan las calificaciones

por "características físicas" (85%) y

"por pobre" (81%) (asociada al síndrome social llamado aporofobia, o sea el rechazo a las personas pobres).

Es curioso esa apreciación: ¿qué es ser 'pobre' en un país con megainflación estructual?

Pobre es todo aquel que gana en pesos, podría afirmar alguien. ¿Pobre es quien vive de subsidios del Estado o hay grupos familiares que viven de subsidios estatales y no son tan pobres como otros monotributistas de riesgo? ¿Hay intolerencia hacia la pobreza de otros porque refleja el temor personal a también ser pobre? ¿Pobre porque me refleja la frustración propia que me lleva a irme del país?

Una lástima que Fernández Rojas no sea más preciso en su crónica.

Según él, la idea de emigrar cunde entre las capas etarias más jóvenes, según expuso Riorda: 60% de las personas entre 15 a 30 años se quieren ir del país y se expande una "tristeza y ansiedad" en la sociedad donde el 50% de las mujeres la sufren con más intensidad que los varones.

Ahora bien, ¿qué esperaban?

Esto es lo que no se entiende y enoja: una sociedad con una tasa de inflación que apunta a los 3 dígitos anuales por casi 15 años, con líderes políticos, sociales y económicos que no resuelven el dilema ¿cómo debería reaccionar? ¿Qué clase de enojos le serían permitidos y cuáles no?

Gustavo Córdoba ha dialogado en muchas ocasiones con Urgente24 y entonces se le puede preguntar en confianza: ¿Han medido las consecuencias socioculturales de un proceso tan extenso de distorsión de la estructura de precios relativos e incremento de la puja distributiva por desvalorización de la moneda?

Porque el origen de los problemas, su tiempo y espacio tienen mucho que ver con sus consecuencias y sus expresiones.

milei.webp Javier Milei y el famoso Bull de la bolsa neoyorkina, sinónimo de bonanza para los inversores de todo el mundo.

Campaña a Milei

Según la crónica de Mendoza Post, Riorda habló de la Argentina de los 3 tercios:

Mauricio Macri (30,9%),

Cristina Fernández de Kirchner (30%) y

Javier Milei (29,1%).

Gustavo Córdoba: "Le están haciendo la campaña a Milei" (quien estaría) "montado sobre un voto volátil y en algún momento tendrá que burocratizar su campaña".

Otra vez, con todo el respeto que Urgente24 siente por Córdoba, no va al tema central. Lo que está haciendo Milei es modificar la agenda del debate en la sociedad, que era absurdo. Años afirmando que la inseguridad es el principal problema de los argentinos y no un emergente de las cuestiones profundas que provoca una sociedad que, con esa desvalorización de la moneda, no permite el ahorro, no permite el se afirma la dignidad...

No. Las encuestas -incluyendo las de Zuban Córdoba- consideraron durante mucho tiempo que el tema de la 'inflación' o de la variación del índice de precios de INdEC no aparecía entre las mayores inquietudes de los argentinos. Pero ¿cómo no estará implícito en todo cuando el mundo se pone en emergencia porque tiene una inflación del 5% anual promedio contra una Argentina que hace años supera el 10% anual promedio? ¿En qué planeta viven los investigadores de los fenómenos sociales?

Milei ha logrado que esos temas que angustian a las personas aún cuando no puedan interpretarlos en su justa medida, lleguen al debate de los políticos que no querían darse por enterados porque no tienen soluciones.

La frivolidad con que tratan el tema demuestra que siguen sin entender de qué se trata. Y un día... llegó el Diluvio y se terminaron los antidiluvianos.

