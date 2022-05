Sin rating y con una interna feroz, se hunde la TV Pública

image.png

La TV Pública no se preocupa por su inexistente rating

Desde Urgente24 ha sido ampliamente comentada la indisimulable crisis de audiencia que está atravesando la TV Pública. En el corriente mes, su promedio de rating fue de 0.5 puntos y estuvo muy lejos de las demás señales de la televisión abierta. Incluso, llegó a obtener la increíble cifra de 0.0 puntos durante su prime-time

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1509361412031799298 La #TVPublica en 0.0 en el PRIMETIME del miércoles. — Real Time (@RealTimeRating) March 31, 2022

Procesamientos en la TV Pública

En tanto, el portal Infobae, a través de la periodista Patricia Blanco, informó que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de ex funcionarios y productores de la TV Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal. Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de once millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.

La causa investiga lo sucedido entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2021, cuando en el marco de la producción de la ficción televisiva Los amores prohibidos de Belgrano, se extrajo la suma de $11.400.000 en efectivo -en concepto de autorización de anticipos de fondos- de las arcas públicas asignadas a la Sociedad para la cual prestaban funciones. Se trato dos extracciones por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública.

