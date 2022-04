TV Pública, el canal del cero coma (y los procesamientos)

¿Qué pasa que el Estado no lanza, por ejemplo, programas streaming dedicado al interés de los jóvenes o una web de información, entretenimiento y educación para llegar a más personas? ¿Nadie se dio cuenta todavía que los jóvenes no miran TV ni escuchan radio? ¿Por qué no pensar en podcast o programas enteramente online o en contenido para Instagram que podría ser promocionado? Ideas sobran...

Procesamientos en la TV Pública

En tanto, el portal Infobae, a través de la periodista Patricia Blanco, informó que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de ex funcionarios y productores de la Televisión Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal. Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de once millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.

La causa investiga lo sucedido entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2021, cuando en el marco de la producción de la ficción televisiva ‘Los amores prohibidos de Belgrano’, se extrajo la suma de $11.400.000 en efectivo -en concepto de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la Sociedad para la cual prestaban funciones. Se trato dos extracciones por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública.