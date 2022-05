“El sector de Milei y de López Murphy están trabajando con nosotros, se han sumado a los equipos técnicos”, concluyó el legislador nacional.

No es el único:

La semana pasada, fue el senador nacional Luis Juez quien se molestó por la determinación de la oposición respecto a Javier Milei.

Si bien algunos líderes del PRO simpatizaron con el hombre de Libertad Avanza, entre ellos la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica dejaron en claro que no aceptarán al libertario en su partido.

En ese contexto, el senador Luis Juez admitió: "fue innecesario cerrarle la puerta 20 meses antes de la elección".

Y agregó: "Si voy por la calle y gritan chorro, yo no me voy a dar vuelta, porque no soy chorro. Milei habla de la casta y yo la combato hace 34 años a la casta. He tenido muchos fracasos pero lo he intentado. No me puedo ofender porque el tipo dice esas cosas".