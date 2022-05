Sin programa para ofrecer al electorado, en la carrera hacia el 2023, la oposición ha decidido desprestigiar al economista libertario, y en los últimos días un sector de JxC impulsó y decidió emitir un comunicado en el que se despegaron de Javier Milei, dejando claro que el liberal no sería recibido en la coalición opositora. Como era de esperarse, Milei respondió con dureza, y aseguró: "No me interesa estar en un espacio que es un fracaso".