"A Milei le alcanza con salir 2do para ser Presidente"

No obstante, consideró que "aunque no gane el balotaje, te condiciona todo, porque sólo en la provincia de Buenos Aires con el 30% de los votos te llevás 11 diputados", dijo Aragón.

Por otro lado, en caso de que Milei accediera al gobierno, Aragón estimó que tendría muchos problemas de gobernabilidad. En primer término, pronosticó que se produciría la unidad automática del peronismo "en el llano". "No gobernás con eso en la calle, ya lo hemos visto", sostuvo.

Además, remarcó que si bien las ideas de Milei pueden resultar atractivas en la teoría, no tendrían correlato en la práctica. "Si mirás los números del país sobre el sistema institucional, la pobreza, la carga impositiva, etc, y mirás las propuestas de Milei en abstracto, tenés que decir que tiene razón. Pero si lo ponés en la sociedad actual, no tenés espacio social ni político para ejecutar ese plan. Sería una crisis", dijo.

Embed

Consultado sobre la carencia de Milei de estructura para fiscalizar una elección, Aragón dijo que el diputado libertario, en ese caso, contaría con el peronismo para que "le cuide los votos" porque -dijo- eso sería útil a los esfuerzos del Frente de Todos "para dividir la oposición en 2".

Por último, Aragón observó la crisis que la aparición del dirigente libertario desató hacia dentro de Juntos por el Cambio, y dijo no saber si Patricia Bullrich, quien lamentó que el comunicado del espacio cerrara la puerta a una eventual alianza con Milei, "se va a quedar" en el conglomerado opositor. "Si Milei crece más, se convierte en un imán para las 2das y 3ras líneas de JxC", proyectó en el final de la entrevista.

Otros contenidos de Urgente24

Una encuesta confirma el fantasma de Juntos por el Cambio

Flybondi y JetSmart se plantan a La Cámpora por tarifas

"Alberto está como Macri: acá el tema es llegar..."

Martín Guzmán ya es un 'punching ball' para los K

Wall Street no lo puede creer y destrozan a Joe Biden