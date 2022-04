Wall Street no lo puede creer y destrozan a Joe Biden

Las autoridades deben “asegurarse de que la tasa de crecimiento económico en el segundo trimestre pueda volver a más del 5 %, lo cual es particularmente importante para sentar las bases para que el país logre el objetivo esperado del 5,5 %”, dijo Wang a los asistentes a una reunión del foro económico en Beijing esta semana

El PIB de China creció un 4,8% en el primer trimestre , aunque muchos economistas dicen que esa cifra probablemente exagera la fortaleza de la economía del país.

biden.jpg En Wall Street dan por hecho que pierde las elecciones de medio término.

Se asoma la estanflación

De acuerdo a la información de The Wall Street Journal, “ la contracción tomó por sorpresa a casi todos los economistas de Wall Street. El consenso fue para un crecimiento del 1% más o menos. La caída también se produjo a pesar de una política monetaria históricamente laxa, ya que la Reserva Federal apenas ha comenzado a endurecerse. El gasto de los consumidores en bienes se mantuvo estable y el ritmo de la inversión privada bruta disminuyó.

La caída del PIB también coincidió con un aumento acelerado de los precios. El índice de precios del PIB aumentó a una tasa anual del 8% frente al 7,1% del trimestre anterior. La medida de inflación preferida por la Fed, los gastos de consumo personal, aumentó un 7%, cuando su objetivo es del 2%”.

En ese marco, el influyente medio para Wall Street, dijo:

Una combinación de crecimiento lento y aumento de precios se conoce como estanflación, esa aflicción de la década de 1970 que los estadounidenses más jóvenes no han experimentado. Un cuarto no genera estanflación, pero la tendencia no es alentadora.

Entonces, el Consejo Editorial del medio lo destrozó:

Los consumidores tienen motivos para sentirse más pobres y están gastando los ahorros que acumularon durante la pandemia. La tasa de ahorro cayó a 6,6% en el trimestre desde 7,7%, y una preocupación es que la caída en los salarios reales hará que los consumidores gasten menos en los próximos meses. Eso podría llevar a la economía a la recesión

Un mensaje obvio para la Casa Blanca y el Congreso es evitar cualquier shock de política anticrecimiento. Incluso la mayoría de los keynesianos saben que una economía en desaceleración es un mal momento para un aumento de impuestos. Los demócratas que quieran evitar una recesión durante su mandato harían bien en dejar de hablar de revivir Build Back Better y renunciar a nuevos impuestos. El presidente Biden también puede ayudar pidiendo una moratoria sobre la nueva regulación.

Lamento decirlo, el Sr. Biden: no está entendiendo el mensaje. Su declaración del jueves culpó a la reducción del PIB de los "factores técnicos" y dijo que la economía "sigue siendo resistente frente a los desafíos históricos". El fracaso de esta Casa Blanca para adaptar su agenda interna a la cambiante realidad económica y política es un enigma para los siglos. Los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema pueden ayudar a su partido cerrando todo el esfuerzo de BBB para siempre

En cuanto a la Fed, la lección es mantenerse en su nuevo rumbo antiinflacionario. Retroceder ahora socavaría la credibilidad con los mercados y los consumidores que está tratando de recuperar. Una lección de la década de 1970 es que parpadear en la lucha contra la inflación conducirá a la estanflación, ya que la economía se recupera de una recesión o casi recesión con una inflación aún demasiado alta. Luego, la Fed tiene que endurecerse nuevamente y el ciclo se repite. Mejor matar al dragón ahora.

Estanflación también en Europa

El medio británico Financial Times reportó:

El crecimiento de la economía de la eurozona se debilitó durante el primer trimestre, mientras que la inflación alcanzó un nuevo récord en abril, lo que aumentó el espectro de la estanflación en una región afectada por el aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos.

El producto interno bruto en los 19 países que comparten el euro creció un 0,2 por ciento en los primeros tres meses del año, en comparación con el 0,3 por ciento en el trimestre anterior, dijo Eurostat el viernes. Los economistas encuestados por Reuters pronosticaron que el crecimiento promedio se mantendría estable.

