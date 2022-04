Dólar blue sigue cayendo mientras el BCRA devalúa más fuerte

image.png Fuente: Libertad y Progreso en base al BCRA

Varios son los economistas sostienen que esta política no es sostenible en el tiempo. Por eso es que las restricciones de acceso a divisas al tipo de cambio oficial se han endurecido y afectan cada vez más a los sectores productivos. Y también el BCRA ha acelerado el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial; en el segundo semestre del año pasado -año electoral- la devaluación del dólar oficial promedió un 1,1% mensual, mientras que desde enero se aumentó el ritmo hasta alcanzar un 3% mensual en marzo de este año y en abril terminará superando ese umbral.

Diego Piccardo, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, señala que:

No hay margen para seguir apreciando artificialmente al tipo de cambio ya que el colchón que había para hacerlo se esfumó en el Plan platita electoral del 2021. Ahora llegó la hora de pagar la fiesta con una aceleración en el ritmo del crawling peg que emparde, aunque sea la tasa de inflación. Lo crítico de la situación es que este acomodamiento gradual del dólar se da en simultáneo con otros ajustes de precios regulados como son las tarifas, combustibles, y precios congelados que se mantuvieron pisados en el segundo semestre del año anterior No hay margen para seguir apreciando artificialmente al tipo de cambio ya que el colchón que había para hacerlo se esfumó en el Plan platita electoral del 2021. Ahora llegó la hora de pagar la fiesta con una aceleración en el ritmo del crawling peg que emparde, aunque sea la tasa de inflación. Lo crítico de la situación es que este acomodamiento gradual del dólar se da en simultáneo con otros ajustes de precios regulados como son las tarifas, combustibles, y precios congelados que se mantuvieron pisados en el segundo semestre del año anterior

Además, el economista agrega que:

La situación política tampoco ayuda. El actual ministro Guzmán no tiene apoyo político de su partido para encarar un ajuste fiscal con credibilidad. Esto se ve claramente con el tema tarifario en donde los funcionarios que responde a Cristina Kirchner le ponen palos en la rueda a su superior. Teniendo en cuenta que para cumplir con la meta fiscal del FMI es necesario (no suficiente) un ajuste de tarifas, el panorama luce desalentador en cuánto al cumplimiento de dicha meta La situación política tampoco ayuda. El actual ministro Guzmán no tiene apoyo político de su partido para encarar un ajuste fiscal con credibilidad. Esto se ve claramente con el tema tarifario en donde los funcionarios que responde a Cristina Kirchner le ponen palos en la rueda a su superior. Teniendo en cuenta que para cumplir con la meta fiscal del FMI es necesario (no suficiente) un ajuste de tarifas, el panorama luce desalentador en cuánto al cumplimiento de dicha meta

