"Un dólar a $220 es inevitable ante la emisión monetaria"

Qué valora como positivo

En este sentido, Adler afirmó que “las marcas deben seguir adelante, trabajando independientemente de la política y la economía; para lo cual es importante, también, filtrar la información que recibimos. Un buen emprendedor sabe como controlar sus emociones laborales y tomar decisiones estratégicas, que es fundamental. Recordemos que las predicciones sobre el derrumbe final de la Argentina vienen hace años”

A todo esto, pero en otra actividad no alejada de la economía Gastón Taratuta, CEO de Aleph, resultó el ganador de la categoría Master del Entrepreneur of the Year de EY 2022.

“Transcurrimos casi dos años de pandemia y los cambios fueron tan acelerados que nos recuerdan a los grandes cambios de paradigmas de la historia. Sin embargo, hoy más que nunca, los que siempre sueñan y nunca pierden la fe son los que están reinventando nuestra forma de vida. Y lo hacen a través de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y la cultura. Y el gran ejemplo de estos comportamientos, son los emprendedores, por eso queremos premiarlos ya que demostraron una vez más que lo único que no cambia para ellos es ese permanente espíritu de superación aún en las condiciones más adversas”, destacó Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina.

60071e7872d80.jpg Las crisis monetarias, una oportunidad para ir hacia lo mejor de cada momento

Otras categorías

Para Emprendedor Emergente calificó y ganó Andrés Jara Werchau, Co founder y CEO de Nubimetrix, empresa dedicada a servicios de E- Commerce y Analytics.

En categoría Social destacaron tres ganadores, Horacio Joffre Galibert de APADEA (Asociación de Padres de Autistas), Diego Bustamante de Asociación Civil Pata Pila, y Verónica Capurro de Inmigrantes Digitales.

El premio Emprendedor Destacado fue para, Guibert Englebienne, Co Founder de Globant y presidente de Endeavor. La categoría Trayectoria recayó en el Dr. Nicolás Catena de las bodegas que llevan su nombre, por su destacada actividad empresarial

El premio a la Mujer Destacada por su contribución a la creación de valor y a las políticas de inclusión correspondió a Verónica Marcelo, CEO de Natura Argentina.

El jurado estuvo compuesto por Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcos Galperín, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Carlos Miguens, Santiago del Sel, Santiago Bilinkis, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Estol y María Eugenia Estenssoro.

Otros contenidos de Urgente24

Peligra el programa: Florencia Peña en guerra con América TV

Aerolíneas Argentinas retoma ruta clave tras polémica

Si hace esto al hablar, puede ser síntoma de demencia

Acuerdo Gabriela Cerruti, Mauricio Macri y Cristian Ritondo

Por escritorio, Chile dejaría afuera a Ecuador de Qatar 2022