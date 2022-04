Descanso del dólar blue pero no por mucho tiempo

En tanto, los dólares financieros también acompañaron las subas evidenciadas en el mercado informal y, en este momento, así evolucionaban el resto de los dólares del mercado:

Solidario $197,59

MEP $209,61

MEPGD30 $209,75

CCL $211,76

CCL GD30 $211,76

CCL CEDEAR $210,97

Sobre esto, precisamente sobre el dólar CLL, el 19 de abril, el analista financiero, Christian Buteler decía que:

Base monetaria ampliada vs CCL Nunca la brecha fue tan amplia

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Ahora destaca que "La brecha comenzó a cerrarse, precio objetivo para el ccl con esta cantidad de pesos: $236"

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Y asegura que:

Si bien era obvio que los dólares alternativos no podían mantenerse a la baja o estables en un contexto de inflación del 6% mensual y que en el año casi no se movieron a pesar del 20% de inflación, la suba de hoy (casi 5%) preocupa

