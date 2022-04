"Atropella Salvio", la frase de Mariano Closs que fue viral

En otras palabras, Battaglia:

Guillermo 'Pol' Fernández no es 5, y menos para jugar un partido de este estilo en Brasil. Hay que darse cuenta de esas cosas,

Tampoco puede seguir sucediendo Juan Ramírez sea un 'intocable' dentro de los once titulares, ¿qué tanto hizo para ganarse ese puesto?

sea un 'intocable' dentro de los once titulares, ¿qué tanto hizo para ganarse ese puesto? Cuesta entender la insolitez de hacer jugar a Óscar Romero de un falso 'doble 5', a 50 metros del arco rival y no de enganche -su posición natural-,

de un falso 'doble 5', a 50 metros del arco rival y no de enganche -su posición natural-, Exequiel Zeballos merece titularidad, o, mínimamente, no entrar desde el banco cuando el equipo está perdiendo o empatando para pedirle al chico que sea el salvador.

Más allá de los horrores de Sebastián Battaglia, hay varios jugadores que hace tiempo no están en su nivel habitual -o al menos el nivel que se les vio para llegar a jugar en Boca-. Todo es un combo: futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes.

Yendo a las acciones, Corinthians fue más durante todo el partido. A los 5' del primer tiempo ya ganaba gracias a una fórmula que suele complicar al xeneize: el centro cruzado. Maycon, jugador del 'Timao', cabeceó un envío de Fagner y nada pudo hacer Javier García, arquero de Boca. 0-1.

Y luego incidieron todas estas cuestiones que nombramos antes: futbolistas que juegan en otras posiciones por pedido del técnico (¿o de Román?), malos rendimientos, equipo largo, sin asociación, sin ideas y sin "poner huevo".

Boca ve a los rivales pasar: no marca, no corre, no molesta y no pega. Así no se juega al fútbol.

Del otro lado, había un equipo limitado que se dedicaba a cortar el juego constantemente con infracciones y eso está bien. Cuando no se puede jugar con la pelota, se debe cortar al equipo rival con pierna fuerte. No ir a lastimar, sino imponer condiciones desde otro lugar.

El segundo tiempo fue un calco del primero: Boca y Corinthians se repartieron la pelota, muy pocas ocasiones de gol y mucha fricción. Cercanos al final del partido, más precisamente a los 78' de juego, Maycon cerró el partido con un gol similar al que recibió el xeneize en el primer partido de la fase de grupos ante Deportivo Cali. Fue un desborde por la izquierda, la pelota quedó boyando y el propio jugador brasileño puso el trámite 2-0 para el timao.

Boca Juniors quedó último en su grupo.

https://twitter.com/JuaniTeode/status/1519139341372641280 No puede ser.



Les juro que no está editado. pic.twitter.com/07wVHs7GKX — JuanFran (@JuaniTeode) April 27, 2022

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1519156388060139522 El 99% de los hinchas de Boca en estos momentos: pic.twitter.com/ttQ0lXVQCZ — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 27, 2022

https://twitter.com/metroadelantado/status/1519144646273900544 Así como lo ves, es el de Boca que generó más peligro en Brasil. pic.twitter.com/rm1OqRZY3z — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) April 27, 2022

https://twitter.com/Lauti_ese/status/1519143651691188224 No voy a liberar a mi abuela hasta que traigan otro DT @BocaJrsOficial pic.twitter.com/Huqv997ewL — Lauti (@Lauti_ese) April 27, 2022

https://twitter.com/Barriletee_/status/1519139673154621440 Almendra viendo cómo juega el Boca de Battaglia: pic.twitter.com/Wh3igRscK4 — Barriletee_cosmico (@Barriletee_) April 27, 2022

https://twitter.com/Agusorellana7/status/1519140147195002881 Ver jugar a Boca te quita años de vida, literalmente ya estoy asi: pic.twitter.com/24lHJtrdgH — (@Agusorellana7) April 27, 2022

