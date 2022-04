Acuerdo Gabriela Cerruti, Mauricio Macri y Cristian Ritondo

Lo más grave de todo: contar que Walsh murió en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en días de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, a menudo omite que Walsh se levantó en armas contra Juan Domingo Perón, Presidente de la Nación elegido por un multitudinario voto ciudadano.

En definitiva: Walsh no creía en la democracia representativa ¿por qué, entonces, la democracia representativa homenajeó a Walsh?

https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1519092403243831301 Acto en la Legislatura porteña para presentar “Masacre en el Comedor” de Ceferino Reato, junto con víctimas de la bomba en el Comedor de la Policía Federal por Montoneros y la legisladora Lucía Montenegro. pic.twitter.com/d3MGevbJQa — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 26, 2022

La otra historia

Hay otra historia, más reciente, acerca de Walsh y la política argentina contemporánea: el 21/03/2013, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde Reato estaba presentando su libro el martes 26/04/2022, sancionó por unanimidad la Ley Nº 4.504 que rebautizó la estación 'Entre Ríos', del tren subterráneo de la Línea E, como 'Rodolfo Walsh', para rendirle homenaje al periodista e investigador, omitiendo su rol de jefe terrorista.

La estación, inaugurada en 1944, cambió de nombre porque en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, murió Walsh cuando intercambió disparos con un batallón que pretendía detenerlo para interrogarlo en las instalaciones ilegales en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada. El proyecto de rebautismo fue de los por entonces legisladores Gabriela Cerruti y Fabián Basteiro.

Cerruti, hoy vocera del presidente Alberto Fernández, dijo aquella vez en el recinto de la Legislatura que el propósito de su proyecto de ley era el reconocimiento de Walsh como "uno de los más grandes escritores que dio la literatura argentina y en su doble rol de militante y periodista nos dejó a todos un legado importante (...) símbolo de la resistencia de los que no se callaron en un momento en que muchos callaron y cuando una parte importantísima de la sociedad miraba para un costado. (...)".

Sin duda, otra mentira de las muchas mentiras que ha difundido Cerruti, funcionaria de Fernández. Y una irrespetuosa hacia la memoria del propio Walsh, o una ignorante acerca de quién era realmente Walsh, porque mucho le había costado a él que en Montoneros lo reconocieran como combatiente, y estaba muy orgulloso de esa condición. A Walsh no le interesaba ya el rol de periodista sino el de hombre de soldado irregular.

Muy importante: Walsh no es un ícono de "la resistencia" sino un guerrillero que había participado de la demolición del gobierno democrático y en el tiempo de su muerte intentaba que Montoneros reorganizara su estategia de combate contra sus adversarios, los de la dictadura cívico-militar a la que había ayudado a ejecutar el golpe de Estado.

Cerruti no mintió -toda una novedad en la rutina de la ex periodista, ex legisladora porteña y ex diputada nacional- cuando dijo que su proyecto fue aprobdo "por unanimidad el 22 de marzo del 2013", y esto fue lo que recordó Reato: Mauricio Macri era el jefe de Gobierno de la Ciudad, su partido PRO tenía el control de la Legislatura, que presidía Cristian Ritondo.

cerruti-ritondo4.jpg Gabriela Cerruti y Cristian Ritondo negociando.

El PRO

La mención de Reato es muy importante para desmentir a Mauricio Macri cuando afirma que lo que hoy día propone Javier Milei es lo mismo que él impulsaba. Tan falso como los dichos de Cerruti sobre Walsh.

Ni Macri ni Ritondo ni el PRO intentaron rebatir la épica sobre Walsh que levantó Nuevo Encuentro / Frente para la Victoria, hoy día Frente de Todos.

A Macri siempre le molestó que lo considerasen un político de derecha. AL PRO siempre le provocó tirria -y el ecuatoriano Jaime Durán Barba lo negaba con insistencia- que lo llamaran "fuerza de derecha". Lo mismo para el ex peronista Ritondo.

Macri, Ritondo y el PRO aceptaron que el kirchnerismo destruyera la Teoría de los 2 Demonios, vigente desde la Conadep que Ernesto Sábato en días de Raúl Alfonsín.

Macri, Ritondo y el PRO le permitieron al FpV hoy FdT reconstruir la historia argentina a partir de la reconversión de la guerrilla en 'soldados de la libertad', y esto fue lo que intentó transmitir Reato.

Macri siempre intentó presentarse como 'moderno', aún cuando esta volatilidad incluyera la omisión de valores y la cancelación de principios. Esto fue lo que le costó la relación con Jorge Mario Bergoglio cuando aún no era el papa Francisco, y Macri avanzó con el matrimonio igualitario en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a Ritondo, su comprensión de la política supone un permanente canje: concederle una estación de Subterráneos de Buenos Aires a Cerruti carecía de costo si podía obtener el apoyo K a algún proyecto que le importara a Macri, en especial esos de reordenamiento urbano. Así fue como construyeron el PRO, y es el motivo por el cual hoy día esa fuerza partidaria padece el avance de Milei, Villarruel y la verdadera derecha argentina.

El asunto es mucho más interesante: ¿desde dónde el PRO presiona a La Libertad Avanza que se integre a Juntos por el Cambio?

Para el PRO, según lo sostuvieron varios de los presentes en la Legislatura porteña, realizar concesiones sobre valores y principios es parte de la construcción del poder.

Si Walsh era un terrorista pero convenía olvidarlo porque así se podrían desarrollar algunos desarrollos inmobiliarios que asegurarían aumentar la recaudación de ABL, estaba todo bien.

Esa subestimación de la historia con tal de amañar el presente es un claro ejemplo de por qué es imposible para Milei, Villarruel y los otros aceptar el convite de Juntos por el Cambio, por más que exista la extorsión de que la no alianza le permitiría al Frente de Todos permanecer en el gobierno.

walsh4.jpeg Acción de la Juventud Republicana en la estacion Rodolfo Walsh para protestar por la falsa historia.

El futuro

Villarruel recordó que los familiares de Walsh y Salgado, que perpetraron el atentado en el comedor, cobraron indemnizaciones del Estado Nacional tal como si hubiesen sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Es más: Walsh se encuentra mencionado en el Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ¿en condición de planificador de atentados?

Reato, Villarruel y otros de los presentes, en especial la sobreviviente del atentado, lamentaron todos los años en que tuvieron que convivir con el olvido de parte del Estado de lo sucedido.

El castigo para unos fue el de crimen que no prescribe pero para otros todo lo contrario. La juez María Romilda Servini falló: "En la presente causa Nº 13.1619/03 resuelvo sobreseer a José María Salgado y Rodolfo Walsh por extinción de la acción penal por muerte; el deceso del último de los nombrados resulta de público y notorio".

Reato presentó, sin embargo, una visión más optimista: el encuentro en la Legislatura, que nunca antes había sucedido, demostraría que hay un cambio en marcha, un proceso de revisar y completar la historia, agregando la porción que falta. Y que hay jóvenes que lideran el cambio que parece recorrer a la sociedad harta de la mediocridad, el ocultamiento de los hechos y la idea de que todo es negociable porque el fin justifica los medios. ¿Será cierto o Reato estaba delirando? Ver para creer. Pero abundaron los aplausos de un público que en su mayoría eran jóvenes, que luego reclamaron la dedicatoria y autógrafo en los ejemplares de parte de Reato, y le daban sus felicitaciones a Villarruel.

------------------

Más contenido de Urgente24

China: Cuarentena alienta nueva crisis de suministros

El silencio no ayuda a Mayra Mendoza en denuncia millonaria

Tras criticar a C5N, chicanean a Roberto Funes con el rating

"Tomá poquita cocaína": Polémica por los 'tips' de un municipio

Las 5 mejores frutas para potenciar tu memoria y cerebro