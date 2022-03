"La izquierda editó un Rodolfo Walsh que él no aceptaría"

Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, hermana de María Victoria Walsh (alias 'Hilda', 29/09/1976, combate de Villa Luro, "Uds. no nos matan, nosotros elegimos morir") corrobora lo que afirma Reato:

Como lo asesinaron y desaparecieron al día siguiente que firmara el texto, recuerdo que tuvimos que pensar cómo titularla nuevamente, para enviarla al mismo tiempo que denunciábamos que el autor había desaparecido, y que exigíamos su aparición con vida. El título que yo misma escribí fue 'Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar'. Ya no la podía enviar él mismo, lo hicimos sus seres queridos, y también sus compañeros. Como lo asesinaron y desaparecieron al día siguiente que firmara el texto, recuerdo que tuvimos que pensar cómo titularla nuevamente, para enviarla al mismo tiempo que denunciábamos que el autor había desaparecido, y que exigíamos su aparición con vida. El título que yo misma escribí fue 'Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar'. Ya no la podía enviar él mismo, lo hicimos sus seres queridos, y también sus compañeros.

En general hay una persistencia en presentar a Walsh como "escritor, periodista y militante", no montonero y menos a cargo de operaciones de inteligencia, tal como si el verdadero Walsh fuese algo tabú.

Reato:

Al recortar quién fue Walsh agreden su memoria porque le niegan una condición de la que Walsh estaba orgulloso: había logrado ser combatiente. Para él, esa era una categoría superior a intelectual o a periodista. Y no le había resultado fácil que en Montoneros le reconocieran esa condición. Al recortar quién fue Walsh agreden su memoria porque le niegan una condición de la que Walsh estaba orgulloso: había logrado ser combatiente. Para él, esa era una categoría superior a intelectual o a periodista. Y no le había resultado fácil que en Montoneros le reconocieran esa condición.

La construcción épica

Cuando el cronista va por la próxima pregunta, Reato lo interrumpe: "Algo más: Walsh no estaba propiciando una renuncia de Montoneros a la acción directa o violencia planificada. Él estaba pidiendo un cambio de estrategia. No es cierto que él tuviera una crítica casi rupturista. Él consideraba que era necesario aceptar la derrota y reorganizarse para una nueva etapa de la resistencia. No era el enfoque dominante en la organización pero la idea de un Walsh pacifista es un bochorno".

Walsh había pasado a la clandestinidad en 1974, el año en que murió Juan Perón y la Triple A incrementó su actividad porque contaba con la cobertura de José López Rega como tutor de María Estela Martínez de Perón.

Hacia fines de 1975, varios de Montoneros creyeron que un golpe de Estado sería un motivador para que la gente reaccionara, las Fuerzas Armadas se desprestigiaran y debilitaran y el acceso al poder fuese posible.

La previsión falló, según la percepción de Walsh hacia diciembre de 1976 y reclamaba readecuar el combate a la realidad.

La conducción insistía en debilitar a los militares a través de grandes atentados, que repercutieran en la opinión pública y desprestigiara al proceso. El propio Walsh planificó al menos uno de ellos, el del Comedor.

Entre septiembre y diciembre de 1976, varios atentados de Montoneros fueron intensos:

el 12 de septiembre un coche bomba destruyó un ómnibus policial, 12 policías y 2 civiles muertos;

en octubre, una bomba destrozó una sala de cine en el Círculo Militar, y hubo 60 heridos;

el 9 de noviembre estalló una bomba en el cuartel general de la policía provincial de Buenos Aires, con 1 muerto;

el 15 de diciembre estalló una bomba en el salón del Ministerio de Defensa durante una conferencia sobre antisubversión mató a 14 oficiales superiores y de inteligencia.

Pero la capacidad de combate del Estado no mermó, y esto es lo que percibió Walsh.

¿Cómo fue que en marzo de 1977 Montoneros no había trasladado al exterior a quien era su personaje público más importante?

"Es conocido que Horacio Verbitsky acusó a Miguel Bonasso por la tardanza en la extradición -casi de complicidad con la emboscada- y que Patricia Walsh defendió a Bonasso afirmando que su padre había pedido permanecer en el país. Es interesante notar que Rodolfo Walsh nunca fue el jefe formal de inteligencia de Montoneros, y que él llegó desde las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas, lideradas por Envar El Kadri), pero había desarrollado la escucha de los móviles policiales, algo infrecuente para la época, y tenía la fama de cuando en Prensa Latina había desencriptado el parte de inteligencia de la CIA que le permitió a Fidel Castro anticipar el desembarco en Bahía de Cochinos. La fama le precedía. Era un gran periodista de investigación y 'Operación Masacre' hasta tenía una versión cinematográfica (la dirigió Jorge Cedrón con Norma Aleandro, Carlos Carella, Víctor Laplace y Ana María Picchio en el elenco), tenía un protagonismo social que nadie más lograba en Montoneros. Y tenía iniciativa. Entendía que parte del combate estaba en la opinión pública. Él organizó ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina) y armó una red de informantes infiltrada en las fuerzas de seguridad y militares. Por ejemplo, Sergio Tarnopolsky, asistente de Jorge Acosta, 'el Tigre', uno de los más pesados de la ESMA. O José María Salgado, quien estuvo en la Federal y puso la bomba en el Comedor. Frecuentando las facultades de Ciencias Exactas e Ingeniería, Walsh intentaba sumar gente metódica, ordenada, con capacidad de planificación. Los marinos creían que 'interrogándolo' le sacarían muchísima información. Él lo sabía y había decidido que nunca sucedería, tal como había hecho su hija Vicky".

El problema era que los marinos, en quienes la Junta Militar había delegado la represión de Montoneros, ya habían identificado en 1977 el sistema de intercomunicación de la guerrilla: las citas entre integrantes se armaban con los llamados 'pies telefónicos'. Dado que los teléfonos escaseaban en aquellos días de ENTel, había gente que atendía llamados por cuenta y orden de sus clientes, quienes luego les pedían que les pasaran los mensajes.

Antes de asistir a la cita final, Rodolfo Walsh bajó aquel mediodía en la estación de Constitución de un tren que había abordado junto a su compañera en San Vicente, llamó al 'pie telefónico' para confirmar el encuentro con José María Salgado, a quien le entregaría un ejemplar de su 'Carta Abierta a la Junta Militar', ignorando que Salgado estaba secuestrado hacía 2 semanas, y había 'cantado'.

Esta historia es muy conocida para la construcción de la épica pero Walsh justificaba el asesinato político y eso fue quitado del recorte de su historia porque no ayuda a la épica. También se omite su rol en el secuestro de los hermanos Born, por ejemplo, e inclusive que él fue interrogador de Jorge Born cautivo, otro ejemplo del Walsh verdadero que yo intento presentar en el libro pero que contradice el relato de cada 24 de marzo. Esta historia es muy conocida para la construcción de la épica pero Walsh justificaba el asesinato político y eso fue quitado del recorte de su historia porque no ayuda a la épica. También se omite su rol en el secuestro de los hermanos Born, por ejemplo, e inclusive que él fue interrogador de Jorge Born cautivo, otro ejemplo del Walsh verdadero que yo intento presentar en el libro pero que contradice el relato de cada 24 de marzo.

