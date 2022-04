Mauricio Macri vs. Gerardo Morales

Este jueves 28 de abril, el medio opositor La Nación filtró lo que pasó cuando el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, empezó a reprochar que se instalara un supuesto acuerdo con Sergio Massa (Diputados) para el Consejo de la Magistratura, que dejó afuera al PRO:

Morales se desahogó ante sus aliados y dijo que era víctima de una jugada para desprestigiarlo. Subrayó que la información era falsa y que desmentía rotundamente esos trascendidos.

Con el semblante serio, Mauricio Macri le agradeció a Morales su explicación y se solidarizó con él, pero le reprochó que haya acusado al sector más duro de Pro por la supuesta “operación mediática”. “Pongamos todo sobre la mesa”, le espetó.

De inmediato, el jujeño se desentendió de la acusación y le dijo que prefería que siguieran esa charla en privado. Ante la atenta mirada de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri le aseguró a Morales que no hubiera podido hacer esa maniobra ni siquiera cuando estuvo en el poder y que su gestión abogaba por respetar la libertad de expresión en los medios. En rigor, buscó aclararle que no tenía capacidad de fuego para llegar a la tapa de los diarios.

Sin embargo, le pasó factura porque, apenas se levantó por la mañana, se había anoticiado a través de dirigentes leales que Morales responsabilizaba al sector de los “halcones” por la difusión de la versión sobre un supuesto pacto con Massa. Le pidió que no construyera visiones conspirativas y le recomendó que sea cauteloso a la hora de tratar con el tigrense.

Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, amigos de Sergio Massa

Este mediodía, Morales habló por LN+: "Al nombrarlo en el comunicado al Sr. Milei no le subimos el precio. Hay que terminar ese debate porque hay algunos dirigentes que lo reivindican".

A su vez, tildó a Milei de "un salto al vacío, no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio y busca la división". "Hay algunos que ingenuamente buscan un acuerdo con Milei antes que con el radicalismo", disparó.

Sobre Bullrich dijo: "Cuando está conmigo creo que se siente bien pero, tal vez, Milei la pone más joven, jajaja, qué sé yo".

Consultado sobre la figura de Massa, Morales contó al aire:

Sí, ahí hubo una disputa porque Horacio (Rodríguez Larreta) me dijo: 'yo soy más amigo que vos, de Sergio'. Le dije: 'Bueno, no vamos a entrar ahora en esa competencia ahora'. Algunos dijeron que no hay que ser amigo de Massa y lo único que me falta es que a los 62 años me digan qué amigos puedo tener y cuáles no Sí, ahí hubo una disputa porque Horacio (Rodríguez Larreta) me dijo: 'yo soy más amigo que vos, de Sergio'. Le dije: 'Bueno, no vamos a entrar ahora en esa competencia ahora'. Algunos dijeron que no hay que ser amigo de Massa y lo único que me falta es que a los 62 años me digan qué amigos puedo tener y cuáles no

