-El Comando Sur alertó sobre la presencia de flotas chinas involucradas en actividades de pesca ilegal en nuestros mares. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto?

-La pesca ilegal, no reportada y no regulada está absolutamente ligada a China. En un día cualquiera, tenemos entre 350 y más de 600 embarcaciones chinas en el área bajo la órbita del Comando Sur. China obtiene el 36% de sus fuentes de alimentación en la región, no solo en Argentina, sino en toda la región. Nosotros llamamos a esto actividades maliciosas; extraen recursos, pero no generan inversiones para el país.

-En su declaración ante el Comité de Defensa del Senado, usted también mencionó la estación espacial de China en la provincia de Neuquén. ¿La definiría como una instalación militar?

Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso? Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?

000_1GZ3GT.jpg Cristina Kirchner vuelve a la carga contra Alberto Fernández a través de Oscar Parrilli vs. Gustavo Béliz.

Cristina Kirchner y un guiño a China

Este mismo miércoles (27/04), a través del senador Oscar Parrilli, quien también oficia de secretario y le tiene una gran paciencia, la vicepresidenta pidió al titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, Senador José Uñac, un pedido de informes para que el Secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz, informe sobre los avances de los siguientes proyectos:

4ta Central Nueclear Atucha III

Proyecto AMBA I

Represas Kirchner-Cepernic

Central Térmica Manuel Belgrano II

Represa Chihuido I

Proyecto CAREM

¿Por qué esto fue un claro mensaje a China (y a USA)? Bueno, el propio Parrilli lo explica en la presentación a la que tuvo acceso Urgente24:

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa estatal encargada de la operación y construcción de centrales nucleares, junto a la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron un contrato comercial para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear argentina, que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa estatal encargada de la operación y construcción de centrales nucleares, junto a la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron un contrato comercial para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear argentina, que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha

“Este proyecto es de vital importancia para nuestro desarrollo energético y económico, sumado a ello que va a generar mayor actividad y nuevos puesto de trabajo”, completó el exsecretario general de Presidencia en tiempo de CFK al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

Luego, al ir al punto 2 -AMBA I-, que es una nueva estación transformadora y más de 500 km de tendido eléctrico de alta y extra tensión para abastecer justamente a la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense desde la zona sur, Parrilli remarca:

Serán las encargadas de llevar adelante el proyecto la empresa china Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (CET) y su sucursal CET Argentina, con una inversión de más de US$1.100 millones, con la financiación del Bank of China sucursal Argentina y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) Serán las encargadas de llevar adelante el proyecto la empresa china Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (CET) y su sucursal CET Argentina, con una inversión de más de US$1.100 millones, con la financiación del Bank of China sucursal Argentina y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC)

Luego de las elecciones 2021, uno de los principales reclamos en el Frente de Todos contra la Casa Rosada es la paralización total de la gestión y del Congreso. Los K lo atribuyen directamente al acuerdo con el FMI, pero no son los únicos que se quejan. Los ministros más cercanos a Fernández también reclaman definiciones en la interna del Frente de Todos.

000_1LP8PR.jpg El presidente Alberto Fernández, tan debilitado que funcionarios importantes de Estados Unidos lo esquivan.

Más contenido en Urgente24:

Peligra el programa: Florencia Peña en guerra con América TV

Aerolíneas Argentinas retoma ruta clave tras polémica

Si hace esto al hablar, puede ser síntoma de demencia

Acuerdo Gabriela Cerruti, Mauricio Macri y Cristian Ritondo

Por escritorio, Chile dejaría afuera a Ecuador de Qatar 2022