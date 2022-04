Fiel al Pentágono, Joe Biden ofrece huevo frito sin yema

El almirante John Aquilino, el principal comandante militar de EE. UU. en el Indo-Pacífico, y sus colegas, el general James Dickinson y el teniente general Charles Moore, habían volado hasta Alice Springs, una ciudad polvorienta en el centro de Australia para mantener conversaciones delicadas sobre China con altos funcionarios australianos en Pine Gap, una instalación de satélite espía administrada por la CIA. y el gobierno australiano. El almirante John Aquilino, el principal comandante militar de EE. UU. en el Indo-Pacífico, y sus colegas, el general James Dickinson y el teniente general Charles Moore, habían volado hasta Alice Springs, una ciudad polvorienta en el centro de Australia para mantener conversaciones delicadas sobre China con altos funcionarios australianos en Pine Gap, una instalación de satélite espía administrada por la CIA. y el gobierno australiano.

Pine Gap es el mayor centro de espionaje de USA y sus aliados, con posibilidades de intercepciones y escuchas de alcance global.

Joe Biden.jpg Joe Biden sólo ofrece armas pero masticando hierro se pueden romper los dientes.

Sólo armas

La Administración Biden intenta emprolijar las acciones con sus aliados, luego del fiasco que les provocó en la retirada de Afganistán -esto es para Sebastopulo, quien, desmemoriado, sólo menciona los problemas en la Administración Trump-, y así fue como el ex piloto 'Top Gun' de la US Navy, Aquilino, lleva 15 meses intentando ayudar a Biden a reforzar alianzas con Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, entre otros.

Y aquí va el talón de Aquiles:

Sin embargo, aunque Biden se ha ganado elogios de los aliados por el componente de seguridad de su estrategia en el Indo-Pacífico, muchos se han sentido frustrados por lo que ven como un gran vacío: la falta de una agenda comercial y económica. Para algunos críticos, una estrategia económica atractiva es esencial para reforzar la influencia de Estados Unidos en Asia y asegurarse de que los países no dependan económicamente de China. "Ha habido un vacío real en la política comercial estadounidense hacia Asia", dice Sheena Greitens, experta en China de la Universidad de Texas en Austin. "Asia está avanzando en la integración comercial regional, con cierta voluntad de incluir a China, mientras que Estados Unidos ha estado ausente en gran medida". Biden espera reducir esa brecha este verano con el lanzamiento de un marco económico del Indo-Pacífico (IPEF).

¿Llega tarde o aún se encuentra a tiempo Biden de establecer esas asistencias complementarias?

Pero sucede algo mucho más grave, que omite Financial Times: ¿cómo se financia ese despliegue contra China cuando la economía estadounidense luce cada día más complicada?

Esto ya venía del pasado y por eso Donald Trump habló de regresar a América. Pero no logró quedarse en América porque el mundo es global. Y a los demócratas les fascina tanto aumentar el gasto público y los impuestos como jugar en el offshore.

De pronto, muchos en la sociedad estadounidense comienzan a preguntarse si sólo se trata de trabajar al servicio del Pentágono y sus contratistas -para ejemplo basta un botón: los planes de reestructuración de Boeing, aumentando sus vínculos con la Defensa ya que en lo civil resulta que Airbus lo pasa por arriba-.

Aquí va el mejor fragmento de la nota de Financial Times:

Los críticos dicen que, sin una política comercial fuerte, EE. UU. corre el riesgo de terminar con un enfoque desequilibrado, con mucha presencia militar pero poco compromiso económico, lo que hace que sus aliados duden sobre su compromiso genuino con el futuro a largo plazo de la región. Otro funcionario del Indo-Pacífico dice que los países de la región aprecian que Biden finalmente se involucre en el comercio, pero agrega que la falta de acceso al mercado es un revés significativo. "Es como un huevo frito sin la yema", dice.

La Ruta de la Seda revivida. Fuente: Instituto Mercator para los Estudios sobre China La Nueva Ruta de la Seda.

China

Ucrania no es pobre porque no ingresó a la Unión Europea. Ucrania ya era pobre y a la Unión Europea no le interesó rescatarla porque desde la revolución de 2014 hasta la invasión de Vladimir Putin en 2022, nada hizo por Ucrania.

Tampoco USA, con la excepción de programas de investigación vinculados a temas de defensa.

La fragilidad de Ucrania no es militar sino económico-social, y ahí está Occidente ahora intentando que resista 'hasta el último ucraniano', según se burla Putin.

Pero la obsesión de USA no es Rusia sino China, por tamaño de la economía y por capacidad de desarrollo tecnológico.

China se ha desplegado por Asia pero ahora USA quiere no sólo respaldar a Taiwan para que no sea otro Hong Kong sino potenciar a Corea del Sur, Japón, Tailandia, Singapur, Malasia, etc. ¿Con qué? Algo que no sea armas, por favor. Esa es la respuesta que importa.

Ok, el plan chino La Nueva Ruta de la Seda es penetración geopolítica pero también es cierto que sus iniciativas tienen alguna utilidad comercial para los países beneficiarios, ¿cuál es el beneficio popular de un cartucho de municiones que envía USA? Es un tema profundo para que debatan las élites estadounidenses. Otra vez: ya no es un tema de Urgente24, aunque haya sido expresado en varias ocasiones. También se lo recuerda Financial Times, un vocero proestadounidense.

-----------

