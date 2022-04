La insólita pregunta que le hicieron a Cafiero en la India

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1518317830512553986 Junto a Tara Gandhi Bhattacharjee, nieta de Mahatma Gandhi y Presidenta del Museo Nacional Gandhi, el canciller Santiago Cafiero lanzó hoy desde la India la Comisión para el Diálogo por la Cuestión Malvinas. pic.twitter.com/QpNWhyZCDZ — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) April 24, 2022

Pero seguramente la más llamativa de las preguntas fue, por lo insólita, una referida a Lionel Messi que el canciller no pudo responder.

"¿Cuándo vendrá Lionel Messi?", indagó a Cafiero, sin ningún tipo de prolegómeno, el corresponsal Sidhant Sibal, quien de esa forma desnudó el fanatismo por el ídolo del fútbol mundial en su país.

La respuesta pareció sorprender al ministro argentino, quien tuvo que aclarar que desconocía la agenda del jugador de la selección argentina y del PSG.

"No sé. No sé si él vendrá. Messi es un extraordinario jugador y una gran persona. Muy sensible en promover el fútbol en todos lados, porque sabe que es una herramienta que une a la gente", dijo Cafiero.

Lionel Messi Tanto interés por Messi en la India que le preguntaron al canciller Cafiero por él.

"Todos los argentinos se sienten orgullosos de él, porque es un embajador de lujo del sentimiento de ese sentimiento pacífico en la Argentina", agregó.

Finalmente, el canciller argentino expresó su deseo de que Messi visite la India. "No tengo su agenda, pero ojalá que venga algún día", concluyó.

Un dato adicional: Cafiero no fue consultado sobre una eventual visita del presidente Alberto Fernández.

