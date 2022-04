Cristina Kirchner, entre Alberto y el 'Teorema de Baglini'

En relación a qué rumbo tomará la Vicepresidente, que hace esfuerzos por distanciarse de la gestión del Gobierno, Fidanza conjeturó que, ante una eventual separación formal del FdT, la Vicepresidente podría preferir perder una elección a resignar capital político.

"El cristinismo y el camporismo hacen el siguiente análisis: 'en estas condiciones, pierde el oficialismo las elecciones y si nos quedamos todos juntos, perdemos todos'. Si se dividiera el oficialismo, lo que ocurre es que Cristina sabe que no podría ganar, pero a su vez retendría una fuerza electoral importante. Cristina sigue teniendo, aunque menguante, la base electoral más firme, lo que ya pasaba en 2019. Con eso no alcanza, pero podría preservarse de ser responsable de la derrota y podría retomar un discurso con menos compromiso", dijo.

Sobre ese último punto, Fidanza recordó el denominado 'Teorema de Baglini', que expuso el exdiputado radical Raúl Baglini en 1986, según el cual cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven.

"Más cerca del poder, más realismo. Más lejos, más testimonio", resumió Fidanza al especular sobre los caminos que podría elegir CFK. "Una Cristina que pierde las elecciones en 2023 con una fuerza que, sin embargo, reivindica un programa, digamos, de emancipación, etc. Esa es una opción, con un repliegue geográfico a la provincia de Buenos Aires y la eventual candidatura a senadora. Ese es un escenario que no podemos descartar", dijo.

Insistió en que hay que ver cómo se desenvuelve la economía. Si mejora, podría abrirse chances de victoria para el FdT, del que la Vice no querría bajarse. "Lo que no quiere Cristina es perder", dijo.

Embed

Fidanza estima que la Vicepresidente no será candidata presidencial el próximo año, aunque no lo descarta por completo. Al menos hoy, consideró, ese sector parece no tener candidato.

"Hay que esperar a cómo se suceden los acontecimiento, porque podría haber una mejora de la economía. Aunque ahora parezca un espejismo, no lo descartemos", sostuvo y agregó sobre las posibilidades electorales del oficialismo: "Según las encuestas de Poliarquía, la aprobación del Gobierno es del 40%. Esa base es suficiente como para pensar que no están fuera de la carrera".

Sin embargó, marcó la interna como un elemento de importancia. "La cuestión de fondo es la incompatibilidad de la sociedad presidencial. No creo que se revierta. El escenario es incierto", concluyó.

Otras noticias de Urgente24:

"Tomá poquita cocaína": La justificación del municipio de Morón

El dilema de José Luis Espert no es Milei sino ¡la UCeDé!

Crece el misterio: Más incendios en sitios clave de Rusia

Infraganti: Periodista de TyC Sports se filma mirando porno

El silencio no ayuda a Mayra Mendoza en denuncia millonaria