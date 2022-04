El dilema de José Luis Espert no es Milei sino ¡la UCeDé!

moragues-santos.png Constanza Moragues Santos, quien ingresó a la Legislatura bonaerense con José Luis Espert....

En noviembre de 2021, la UCeDé realizó una convención nacional en el hotel del Automóvil Club Argentino, en la ciudad de Córdoba, y según escribió Ezequiel Chabay en el diario El Cronista Comercial, "(...) Allegados a ambas estructuras reconocieron la disputa interna y reconocieron que la Ucedé no tiene personería a nivel nacional, por lo que se trata, en todo caso, de dirigencias que se disputan la conducción de la Junta Promotora que le permita, a futuro, recuperar el status que supo tener décadas atrás. (...)".

Si esto persistiera -la UCeDé sin personería nacional- Espert tendría 2 opciones:

o se busca otro partido de alcance nacional, procedimiento nada sencillo y siempre oneroso;

o formaliza su ingreso a JxC.

El sábado 23/04 Espert y Rosales participaron de la movilización de los autoconvocados agrícolas a Plaza de Mayo, luego de un asado "con parte de la juventud de la UCeDe", sumándose al evento que tuvo una activa participación de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Diego Santilli, todos de JxC.

Horas después, por Radio Rivadavia, Espert intentó seducir a JxC para que se amplíe hacia Avanza Libertad.

Muy pocos consideraban lo que ya estaba en redes sociales desde el 18/04: la UCeDé sigue sin su personería jurídica nacional y esto obliga a Espert a redefiniciones bastante inmediatas.

Por ejemplo:

https://twitter.com/NielsenDiego2/status/1516041416262225926 Llegan aves mensajeras contando que a la UCEDE se le cayó el sello. Pensaron que tenían 5 distritos y al final el pelado siniestro les compró un par de provincias y no van a tener nunca partido nacional. Calaca no tiene cómo presentarse a una presidencial. @JMilei sí. — Nielsen Diego (@NielsenDiego2) April 18, 2022

https://twitter.com/NielsenDiego2/status/1516095028699054081 Aparecieron los calaquitas. Se ve que se levantan tarde. La UCEDE sigue existiendo como partido, pero ha cambiado de dueño en algunas provincias y eso hace que el sector, que se creía mayoritario, que apoya a Espert no pueda presentar los papeles para el armado nacional. — Nielsen Diego (@NielsenDiego2) April 18, 2022

En PBA

Horas antes, el presidente del Concejo Deliberante de 3 de Febrero, ex UCeDé y ex Recrear, Juan Carlos Berns, con buen vínculo con Espert, a la vez que propone a Diego Valenzuela para gobernador bonaerense, dijo que Milei "es inteligente, conoce de matemáticas" y entonces sabe que no tiene otra opción en Provincia de Buenos Aires que apoyar a Juntos por el Cambio ya que no hay balotaje en el distrito.

Es muy interesante porque esto sucede cuando Milei prepara su desembargo en Provincia de Buenos Aires, algo que evidentemente provoca alguna forma de temor, en particular en gente como Berns, quien con una soberbia llamativa, intentó condicionarlo: "Confío en la inteligencia de Milei, sino tendría que desconfiar de él".

No obstante, Juntos por el Cambio vive con sentimientos encontrados el arribo de Milei a PBA. Antes de avanzar en sus mensajes hacia el diputado nacional por La Libertad Avanza, debería unificar su discurso porque es extremadamente confuso.

Por ejemplo, la residente en el municipio Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió, cofundadora de Cambiemos, hoy JxC, le dijo a su habitual vocero, el multimedios Clarín, que Milei le recuerda al "sapito Glo-glo-glo" (aquel poema de José Sebastián Tallon devenido en canción infantil), y lo acusó de querer destruir el Estado cuando ella lo quiere volver eficiente... aunque no lo consiguió entre 2015 y 2019. Pero Berns dice que Milei es inteligente... siempre que apoye a ¿Valenzuela? para gobernador (cuando Valenzuela le atribuye a Milei ciertas preferencias antidemocráticas... pese a que le adeuda la ayuda para aprobar exámenes universitarios). ¡...!

--------

