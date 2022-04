Por la paz, USA detuvo las sanciones a la supuesta "amante" de Putin

"Hemos preparado sanciones para varias personas que aún no han sido sancionadas, y seguimos pensando cuándo imponer esas sanciones para lograr el máximo impacto", habría dicho un funcionario estadounidense al WSJ.

Es que según el periódico, el paquete de sanciones contra Kabaeva estaría ahora en espera, y la acción no estaría descartada.

El Kremlin tiene mucho tiempo negando cualquier relación entre Putin y Alina Kabaeva. Sin embargo, funcionarios suizos, estadounidenses y europeos, dijeron al 'Wall Street Journal' que incluso Alina Kabaeva viajó a Suiza para dar a luz al hijo de Putin en 2015. Mientras que en 2019, según los informes, dio a luz a mellizos en Moscú El Kremlin tiene mucho tiempo negando cualquier relación entre Putin y Alina Kabaeva. Sin embargo, funcionarios suizos, estadounidenses y europeos, dijeron al 'Wall Street Journal' que incluso Alina Kabaeva viajó a Suiza para dar a luz al hijo de Putin en 2015. Mientras que en 2019, según los informes, dio a luz a mellizos en Moscú

Sin embargo, nadie pudo corroborarlo...

En 2008, Putin, quien tiene dos hijas de su matrimonio anterior con Ludmilla Shkrebneva (Katerina Tikhonova, de 35 años, y Maria Vorontsova, de 36), dijo en respuesta a informes periodísticos sobre su supuesta relación con Kabaeva: "Siempre me han disgustado aquellos que, con sus narices mocosas y sus fantasías eróticas, irrumpen en los asuntos privados de otras personas".

Y cuando el mandatario confirmó su divorcio, su vocero afirmó que no había otra mujer en su vida. "Es muy fácil echar un vistazo a la agenda de trabajo de Putin y entender que no hay espacio para las relaciones familiares en su vida, que está totalmente ocupada con sus responsabilidades como jefe de Estado", argumentó. Pero los rumores no se detuvieron, como tampoco la ascendente carrera de Kabaeva.

kabaeba.jpg Kabaeva llegó a ser una de las gimnastas más condecoradas, alcanzado dos medallas olímpicas (oro en Atenas 2004), dos títulos mundiales y el apodo de "la mujer más elástica de Rusia". Ella y su famlia, sin embargo, "se han enriquecido con las conexiones con personas del círculo íntimo de Putin, según funcionarios estadounidenses. Una evaluación clasificada de inteligencia estadounidense durante la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 nombra a Kabaeva como beneficiaria de la riqueza de Putin, según un funcionario estadounidense familiarizado con el informe", publica WSJ.

Kabaeva, de 39 años, hizo una rara aparición pública el sábado para filmar una exhibición de gimnasia programada para ser transmitida como parte de las conmemoraciones del Día de la Victoria de Rusia en mayo.

"Cada familia tiene una historia relacionada con la guerra, y debemos transmitir estas historias a las generaciones futuras", dijo para el festival, llamado 'Alina' en su honor.

Hablando de la reacción internacional a la guerra de Rusia en Ucrania, incluida la prohibición de la competencia internacional de gimnastas, jueces y entrenadores rusos, Kabaeva dijo: "Solo ganaremos con esto".

El festival está programado para transmitirse en mayo, y según analistas rusos, Vladimir Putin podría usar la celebración para proclamar una victoria militar en Ucrania.