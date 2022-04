Ridiculeces de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky

Putin suele celebrar la Navidad en iglesias fuera de la región de Moscú, aunque por la pandemia de COVID-19 en la más reciente ocasión estuvo en la iglesia cercana a su residencia en Novo-Ogaryovo. Pero en Semana Santa llega a la Catedral de Cristo Salvador con las excepciones de la Catedral de San Isaac, en San Petersburgo (2000); y en la Catedral de San Nicolás, en Dushanbe (2003).

PUTIN3.jpg Vladimir Putin en la Pascua en Moscú.

En Kiev

La otra situacion ridícula es la que protagonizó Volodymyr Zelensky en Kiev, anunciando desde el tren subterráneo de Kiev, que debatirá con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken; y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, más asistencia militar cuando lo que precisa Ucrania son US$ 7.000 millones por mes para que no colapse su Estado, con o sin guerra (antes de la invasión rusa, Zelensky le había solicitado, sin éxito, US$ 5.000 millones a Joe Biden).

Se precisa pagar el salario a los militares.

Se necesita, por lo menos, distribuir comida caliente.

Pero... “Hablaremos sobre la lista de armas que necesitamos y el ritmo de su suministro”, dijo el Presidente ucraniano.

Moscú ya ha capturado la ciudad portuaria de Mariupol y, entonces, comenzó a desplazar esas tropas hacia el oeste a lo largo de las regiones del sur de Ucrania, donde las tropas rusas han logrado el mayor progreso desde el comienzo de su invasión en febrero.

El mayor general Rustam Minnekayev dijo el viernes 22/04 que Moscú establecerá un corredor terrestre desde Mariupol a Crimea y luego al territorio de Transnistria, una región separatista dentro de la vecina Moldavia, que convocó al embajador de Rusia por los comentarios del subcomandante del Distrito Militar Central de Rusia, diciendo que “contradicen la posición de la Federación Rusa que apoya la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia.”

El Kremlin se negó a comentar pero se conoce el malestar con Moldavia desde hace semanas.

Transnistria se separó de la ex República Soviética de Moldavia luego de la declaración de independencia de Moldavia en 1991, decidida a permanecer dentro del bloque soviético. El 14to. Ejército de Guardias soviético intervino meses después a favor de los separatistas y permanece como "fuerza de mantenimiento de la paz".

“La invasión rusa de Ucrania fue pensada solo como un comienzo, pero ellos quieren capturar otros países”, dijo Zelensky, a propósito de Transnistria, intentando otra vez más convencer de algo que que no ocurrirá: que las tropas de la OTAN entren en acción.

Rusia ha logrado avances significativos a lo largo de la costa ucraniana del Mar de Azov e intenta avanzar más hacia el oeste en la costa del Mar Negro del país aunque Ucrania conserva el control de Odessa, cerca de la frontera con Moldavia.

El Estado Mayor de Ucrania denunció que la 64ta. Brigada Separada de Guardias de Fusileros Motorizados de Rusia prepara un asalto a Slovyansk, donde Ucrania expulsó a los rusos durante el conflicto de 2014 en la región del Donbás aunque el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el sábado 23/04 que Rusia no había logrado avances importantes en las últimas 24 horas.

stinger.jpg Stinger, armamento estadounidense distribuido en forma masiva para Ucrania.

Pero Zelensky -estimulado por el uso de misiles Stinger y Starstreaks para derribar varios aviones de combate, helicópteros y aviones no tripulados rusos- cree que puede pasar a la ofensiva, tal como le sugiere Washington DC aún cuando los analistas dicen que Kiev tardará semanas en entrenar sus fuerzas en los sistemas de armamento occidentales y utilizarlos al máximo.

Zelensky dijo: “Mi posición como Presidente es: lo que sea que ellos [las fuerzas rusas] ocupen, regresaremos. No será cuestión de 8 años, como en 2014, será inmediato. Este es un tema de armas. Si tenemos suficientes, comenzaremos inmediatamente a recuperar el territorio ocupado”.

Estados Unidos acaba de proporcionar a Ucrania obuses de 155 mm estándar de la OTAN. El presidente Joe Biden dijo que incluirá 72 piezas de artillería remolcada además de las 18 prometidas la semana anterior.

También Canadá envió una cantidad no especificada de obuses de 155 mm y municiones antiblindaje, rondas Excalibur guiadas por GPS (US$ 112.000 por ronda).

Emmanuel Macron dijo que estaba proporcionando 12 piezas de artillería autopropulsadas César de 155 mm, que tienen un alcance de unos 40 kilómetros, y que los soldados ucranianos comenzarían a entrenarse en Francia.

Es armamento muy diverso, complicado para capacitar a tropas para cada uno. Zelensky necesitaría ganar tiempo. Según Rusia, él amenaza con volver a la mesa de negociaciones, pidiendo un diálogo directo con Vladimir Putin, ya que “la guerra puede ser detenida por la persona que la inició”. Pero Moscù ya no le cree.

“Quiero detener la guerra y terminarla. Hay un camino diplomático y otro militar. Cualquier persona sana elige el camino diplomático porque sabe que aunque sea difícil, puede evitar la pérdida de millones de personas”, dijo Zelensky.

Pero a la vez él explicó que podría levantarse de la mesa:

"Si nuestro pueblo es destruido en Mariupol",

"Si se anuncia un referéndum en cualquier nueva pseudo-república de Ucrania".

Putin no ha descartado un encuentro personal con Zelensky, pero ha subrayado que dependerá del avance de las conversaciones entre los equipos negociadores... que no están funcionando.

