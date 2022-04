Emmanuel Macron llama a Europa a mantener diálogo con Putin

Europa Unida

A días de enfrentarse a los comicios que determinarán su futuro, y a días del debate televisivo que mantuvo por casi 3 horas con Marine Le Pen, en la entrevista, Emmanuel Macron se muestra con confianza, aunque repita que “nada está definido”.

Siguiendo una de sus políticas de Estado que mantuvo durante todo su mandato, Emmanuel Macron continúa abogando por una Europa más independiente de la OTAN, y por ende de USA. La autonomía estratégica es un objetivo que Macron quiere seguir afianzando en su posible segundo mandato.

Cuando se le preguntó cómo buscaría lograr esta actitud conjunta europea, Emmanuel Macron recordó cómo luego de la pandemia, y ahora la guerra, Europa logró actuar unificadamente, según el:

Muchos no pensaban que con la ex canciller Merkel llegaríamos a decidir una política de inversión común. Muchos pensaron que era imposible sacar al banco central ruso del sistema Swift, y que nunca podríamos sancionar a estos grandes actores. Pero lo hicimos y lo estamos haciendo. Porque los responsables políticos y la opinión pública saben que la unidad europea es nuestro interés común. Por eso también debemos luchar para no debilitarla. Si miro a Italia, Alemania y Francia, veo que vamos de la mano Muchos no pensaban que con la ex canciller Merkel llegaríamos a decidir una política de inversión común. Muchos pensaron que era imposible sacar al banco central ruso del sistema Swift, y que nunca podríamos sancionar a estos grandes actores. Pero lo hicimos y lo estamos haciendo. Porque los responsables políticos y la opinión pública saben que la unidad europea es nuestro interés común. Por eso también debemos luchar para no debilitarla. Si miro a Italia, Alemania y Francia, veo que vamos de la mano

Es por ello que desde antes de estallado el conflicto en Ucrania, Emmanuel Macron se lanzó como “líder de facto de la Unión Europea” al intentar ponerse al hombro la responsabilidad, y el intento fallido, de tratar de representar a Europa como interlocutor entre Vladímir Putin y Ucrania. Sin embargo, luego de iniciada la contienda, este se alejo sorpresivamente de la esfera diplomática.

Sin embargo, como lo hemos visto, Vladímir Putin y la oposición a su partido han argumentado que en realidad esto formaba parte de una estrategia de campaña, teniendo en cuenta las elecciones que se aproximaban. Pero por el otro lado, la opinión pública también ha criticado mucho a Emmanuel Macron por hacer muy poca campaña, y por haberse enfocado más en las cuestiones internacionales que en las domésticas, que es lo definitorio para los franceses.

Pero una vez iniciada la recta final en la campaña, la cuestión en Ucrania comenzó a afectar cuestiones domésticas relativas al aumento de precio de la energía en Europa, como resultado de las pesadas sanciones que occidente impone a Rusia. Respecto a ello, Macron le comentó al diario italiano que si se aumentan las sanciones, los europeos tendrán que enfrentarse a los costos inevitablemente:

En ese momento explicaremos que tendremos que bajar las temperaturas, reducir un poco, para ser menos dependientes. No veremos las consecuencias en la primavera o el verano (europeos) de 2022, pero el próximo invierno no ocurrirá si ya no tenemos gas ruso. En ese momento explicaremos que tendremos que bajar las temperaturas, reducir un poco, para ser menos dependientes. No veremos las consecuencias en la primavera o el verano (europeos) de 2022, pero el próximo invierno no ocurrirá si ya no tenemos gas ruso.

image.png El presidente de Francia y Marine Le Pen en el debate del miércoles.

En cuanto a Europa, y la posible amenaza que Marine Le Pen llegue a la presidencia, considerando que en campañas anteriores tenía como lema el “Frexit” la salida de Franca de la Unión Europea, Macron comentó que, aunque esta haya abandonado esta propuesta, “el proyecto que defiende Le Pen es una salida no declarada de Europa” y que aunque se comporte diferente, “ella siempre estará ahí”:

Significa salir del proyecto climático europeo, de las alianzas con Alemania, y construir una especie de alianza de naciones europeas, que entonces ya no sería la Unión Europea, y una alianza con Rusia. Así que sería el fin de la Unión Europea y el fin del eje franco-alemán. Creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Significa salir del proyecto climático europeo, de las alianzas con Alemania, y construir una especie de alianza de naciones europeas, que entonces ya no sería la Unión Europea, y una alianza con Rusia. Así que sería el fin de la Unión Europea y el fin del eje franco-alemán. Creo que hay que llamar a las cosas por su nombre.

Recordemos que en el debate del pasado miércoles, Emmanuel Macron acusó públicamente a Marine Le Pen de “responder financieramente directamente a Vladìmir Putin” en referencia a un presunto préstamo que la candidata tomó de un banco de Rusia. De esta manera, Emmanuel Macron demoniza a su contrincante, llamándola aliada de Vladìmir Putin, advirtiendo a la vez a los franceses que votar por ella sería votar a los intereses rusos, en un ataque que fue irremontable para Le Pen.

Diálogo con Putin

Desde el inicio de la guerra, las oleadas de sanciones no sólo económicas, también culturales, ideológicas, comunicacionales, entre otras, muchos países demonizan a Rusia y a Vladímir Putin. Muchos inclusive han visto el diálogo con el líder del Kremlin como inútil. Pero Macron mantiene sus ganas de remar en dulce de leche, no solo por la importancia del rol de Europa que él quiere promocionar, sino que remarca que es un deber de Europa hacia Ucrania:

Tendremos que seguir hablando con Vladímir Putin. Siempre hable con Vladímir Putin siempre que Volodímir Zelenski (presidente de Ucrania) me lo pidió. No hay que olvidar que el presidente ucraniano quiere este contacto. Es en este contexto donde nuestro papel es útil. Y habrá que preparar la paz. Un día habrá un alto el fuego. Habrá poderes garantes, y nosotros estaremos entre ellos. Tendremos que seguir hablando con Vladímir Putin. Siempre hable con Vladímir Putin siempre que Volodímir Zelenski (presidente de Ucrania) me lo pidió. No hay que olvidar que el presidente ucraniano quiere este contacto. Es en este contexto donde nuestro papel es útil. Y habrá que preparar la paz. Un día habrá un alto el fuego. Habrá poderes garantes, y nosotros estaremos entre ellos.

Aunque estas "ganas de seguir remando" se hayan disminuido considerablemente desde el inicio de la guerra, ¿párate por la campaña o humo para la campaña? En un contexto donde un candidato a presidente se encuentra a días de elecciones, estas declaraciones podrían tomarse con pinzas. Aunque el esfuerzo haya sido real, los resultados aun así no fueron diferentes si Macron no hubiera intentado disuadir a Vladímir Putin: Rusia invadió Ucrania, no ha respetado altos al fuego, ni corredores humanitarios, la guerra continua, y Rusia se muestra reacia a dialogar tratados de paz.

MESA PUTIN MACRON.jpg La mesa que marco la distancia ideológica entre Vladímir Putin y Emmanuel Macron, en la visita del mandatario francés en febrero.

Situación similar a la de la OTAN y de otros países occidentales, que apoyan con donaciones o armamentos a Ucrania y luchan constantemente en una línea delgada entre el apoyo logístico y la provocación a Rusia. Esta realidad no se le escapa a Emmanuel Macron: consciente de su nula influencia diplomática hacia el Kremlin, Macron sabe que virtualmente Europa y Francia No pueden abandonar la contienda diplomática, ya que esto significaba darle pase libre a Rusia, sin ninguna amenaza de consecuencias posteriores, y sobre todo, dejarle la influencia diplomática a manos de China, Turquía e India. Recordemos que estos países se han negado a denunciar públicamente la invasión de Rusia, e inclusive, como China, también critican fuertemente la injerencia de USA y la OTAN en el conflicto, acusándolos de ser los culpables de la provocación a Rusia.

Si por cansancio decidimos no hablar más con él, entonces dejamos la responsabilidad de hablar con Vladimir Putin al presidente turco, al primer ministro indio, al presidente chino. Y decidimos que sean los no europeos los que construyan la paz en Europa al día siguiente. Así que, aunque sea muy duro, aunque a veces sea ineficaz, hay que insistir Si por cansancio decidimos no hablar más con él, entonces dejamos la responsabilidad de hablar con Vladimir Putin al presidente turco, al primer ministro indio, al presidente chino. Y decidimos que sean los no europeos los que construyan la paz en Europa al día siguiente. Así que, aunque sea muy duro, aunque a veces sea ineficaz, hay que insistir

Admitiendo que USA, la OTAN, y el resto del mundo tiene los brazos cruzados en contra de Rusia, y siempre lo han tenido, por miedo a involucrarse en un conflicto donde no tienen intereses, y que podría derivar en una 3ra guerra mundial. Todo estado busca defender sus propios intereses, y hasta que estos no se vean directamente amenazados por Rusia, nadie reaccionara.

Admitir esto significa que la elaborada visión de Europa de Emmanuel Macron acaba de estrellarse y quemarse en Ucrania. Aparte de una serie de intentos fallidos de diplomacia personal con el presidente ruso Vladímir Putin, Macron ha estado casi ausente en la movilización de la respuesta de Europa a la amenaza más grave para el continente desde 1945.

Esta táctica de mantener presiones diplomaticas de Emmanuel Macron, aunque inútil, contiene un trasfondo político que en el futuro podrá posicionar a Francia como líder diplomático de Europa. Lo que en una campaña presidencial donde se pone todo sobre la mesa, endulzara unos cuantos oídos.

