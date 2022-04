Sea como fuere, la declaración remarca una vez más los contornos de las facciones en disputa dentro de la interna oficialista y coloca al gobernador, sin medias tintas, dentro del redil de la Vicepresidente.

“Mi candidata a la presidencia es Cristina” le dijo Bianco al portal LetraP, que agrega que lo hizo "sin titubear".

“Constitucionalmente, Alberto tiene la posibilidad de ir a una reelección. Es una definición política de él, de su grupo y de nuestro frente”, dijo Bianco, dejando en claro que si bien el sector del gobernador convive con el albertismo en el Frente de Todos, no integra "su grupo".

Bianco anotó a Kicillof en las filas del kircherismo y afirmó que el exministro de Economía acatará lo que decida CFK. Según dijo, el gobernador “es un militante y va a hacer lo que defina el frente en general y el kirchnerismo en particular, con los actores que definen eso, que, básicamente, es Cristina”.

Bianco luego dijo algo no muy creíble: que Kicillof no tiene "el sueño de ser presidente". Difícil tomar en serio algo como eso conociendo que el gobernador no sólo tiene vocación por el poder sino que además milita una ideología que querría extender fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires. De hecho, se dijo en su momento que fantaseó con la idea de ser sucesor de Cristina Kirchner en 2015 y que incluso trabajó en ese sentido.