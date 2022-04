Importante: Putin ha cancelado la ofensiva sobre Azovstal

Según él, los militares "necesitan unos 3 o 4 días para completar este trabajo".

En respuesta, Putin señaló que la tarea principal es preservar la vida y la salud de los soldados y oficiales.

"No hay necesidad de subir a estas catacumbas y arrastrarse bajo tierra a través de estas instalaciones industriales. Bloquee esta zona industrial para que la mosca no vuele. <...> Sugiera una vez más a todos los que aún no han depuesto las armas. para hacer esto. El partido ruso garantiza su vida y un trato digno de acuerdo con los actos legales internacionales relevantes”, agregó Putin.

Según el jefe de Estado, "el control de un centro tan importante en el sur como Mariupol es un éxito". Putin instó a presentar combatientes distinguidos para recibir premios y brindar asistencia adicional y cumplimiento de todas las obligaciones sociales para todos los participantes en la operación militar, los heridos y las familias de los militares muertos.

Las unidades rusas y las fuerzas de la RPD rodearon Mariupol el 7 de marzo y la limpieza de la ciudad ha continuado desde entonces. Los restos del regimiento nacionalista Azov, contra cuyos combatientes se está investigando un caso penal en Rusia, se esconden en Azovstal.

azovstal.jfif En este gráfico, dibujado por John Lawson para el Daily Mail se muestra cómo sería el subsuelo bajo Azovstal: una ratonera, con muchas bajas para todos y un exterminio de los que no se han rendido.

Las fuerzas rusas han capturado por completo la ciudad portuaria Mariupol, en el Mar Negro, Mariupol, dijo el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, al presidente Vladimir Putin.

Sin embargo, más de 2.000 combatientes, leales a Kiev, permanecen atrincherados en la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad, agregó.

El presidente Vladimir Putin calificó el plan de Shoigu de asaltar el área como “desaconsejable” y, en cambio, le ordenó “bloquear de manera segura” el área mientras extendía a los que estaban dentro otra oferta para que depongan las armas. Las últimas reservas están cortadas de suministros.

Cuando Mariupol fue rodeada a principios de marzo, unos 8.100 soldados ucranianos y extranjeros y militantes nacionalistas se atrincheraron en el interior, que tiene instalaciones subterráneas, según las estimaciones del ministro.

Más de 1.400 militantes han depuesto las armas, dijo Shoigu, y agregó que más de 142.000 civiles también han sido evacuados de la ciudad.

Rusia ofreció 2 veces un corredor humanitario para quienes estén dispuestos a abandonar la planta en los últimos días, y ofreció garantías de seguridad, si aceptan la propuesta de rendición y detienen todas las hostilidades.

Sergey Volina, comandante de la 36ta. Brigada de Infantería de Marina de Ucrania, refugiado en la planta, afirmó que “cientos” de civiles quedaron atrapados en la instalación.

“Hemos preparado unos 90 ómnibus y 25 ambulancias para ellos”, dijo Shoigu, y agregó que se instalaron cámaras en el área para monitorear la situación. “Nadie ha salido de la [planta] de Azovstal”, agregó.

Unos 100 civiles de otras áreas aprovecharon esta oportunidad para evacuar, dijo el militar-ministro.

Historia

En el año 1941, la acería fue bombardeada por las tropas nazis en su avance hacia Moscú. En 1941, Azovstal tuvo que parar su actividad y miles de trabajadores huyeron de la zona. Tras la invasión nazi, la planta industrial quedó reducida a escombros, como muestran las fotos de la época.

La invasión alemana de Mariupol sirvió para que las autoridades moscovitas extrajeran varias lecciones. Una de ellas es que había que reforzar la seguridad de la acería de Azovstal. Fue así como los planificadores soviéticos construyeron refugios antiaéreos después de la guerra.

