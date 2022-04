Fail del ultimátum ruso, a Mariupol podrían quedarle "horas"

La agencia de refugiados de las Naciones Unidas dice que cinco millones de personas han huido de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.

Por su parte, “Rusia entregó un borrador de un documento de acuerdo a Ucrania, pero Kiev no tiene prisa por reaccionar”, dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. "Nuestro borrador del documento ha sido entregado a la parte ucraniana, que incluye una redacción absolutamente clara. La pelota está de su lado. Estamos esperando una respuesta", agregó Peskov.

Además recordó que Moscú ha señalado repetidamente la falta de voluntad de Kiev para acelerar el desarrollo de una solución, y ahora "los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación".

https://twitter.com/Political_Room/status/1516737189777788928 Según Reuters, citando a un funcionario europeo, Putin tiene la intención de declarar a Mariupol liberada antes del 9 de mayo.



El objetivo a medio plazo sería controlar Lugansk y Donetsk y asegurar un corredor terrestre con Crimea. — The Political Room (@Political_Room) April 20, 2022

Sin embargo, Rusia admite que ya ha perdido la confianza en los negociadores ucranianos, por lo que la situación se está desarrollando "sobre el terreno". Así lo aseguró la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en una entrevista con el canal de televisión Rossiya-24 .

Aquí no es algo como 'confiar y verificar', aquí es solo 'verificar', porque no hay confianza en estas personas durante mucho tiempo. Aquí no es algo como 'confiar y verificar', aquí es solo 'verificar', porque no hay confianza en estas personas durante mucho tiempo.

Entonces, ¿Rusia propone negociar aunque sabe que fallará? ¿Apuesta a que su ofensiva y enfoque en el Donbás dé resultado? "Desde el lado de la oficina de un hombre que se hace llamar Presidente de Ucrania y está dotado de los poderes apropiados, se hizo una solicitud para realizar negociaciones, Rusia no rechazó esta solicitud. Entonces, como siempre, comenzó un circo, literalmente y en sentido figurado, desde el lado del régimen de Kiev: primero vienen, luego no vienen, a veces participan, a veces no participan. (...) ¿Estaban preparados para esto en Moscú? Sí, por supuesto", concluyó Zakharova.

Más armas para Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski expresó que las potencias occidentales tienen el "deber moral" de enviar a Ucrania más armas a medida que se entregan más armas. El Pentágono cumplió y dijo que Ucrania había recibido piezas de repuesto para reforzar su fuerza aérea. El portavoz del organismo, John Kirby, precisó que USA, que no quiere parecer un país beligerante en esta guerra, ha facilitado el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones.

Kiev pedía a sus aliados occidentales los Mig-29 que sus soldados saben pilotar, y que un puñado de países de Europa del Este poseen. Canadá y Gran Bretaña anunciaron que enviarán más armamento de artillería.

MAriupol mapa.jpg

Occidente se concentra en enviar armas de mayor alcance como sistemas antiaéreos, misiles antibuque, drones armados, camiones blindados, vehículos de transporte de personal e incluso tanques. Robert Habeck, un ministro influyente en el nuevo gobierno de Alemania, ha dicho que el suministro de tanques sería una escalada y debería ser una cuestión de consenso dentro de la OTAN y la Unión Europea. “Las armas pesadas son sinónimo de tanques, y hasta ahora todos los países de la OTAN han descartado esto para no convertirse en objetivos”, dijo.

