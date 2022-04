7 síntomas infalibles de que te falta vitamina D

Por eso, si le falta vitamina D, es posible que experimente algunos síntomas distintos al dolor de huesos. La señales de una deficiencia de vitamina D en adultos pueden incluir:

Dolor de huesos y espalda

El dolor de huesos puede ser uno de los signos seguros de falta de vitamina de D. Sobre este síntoma, el sitio especializado Manual MSD dice: "En los adultos los huesos son débiles, sobre todo en la columna vertebral, la pelvis y las piernas; pueden sentir dolor al tacto en las zonas afectadas, y ser propensos a sufrir fracturas".

Debilidad muscular

Esto incluye: Dolor, debilidad, calambres, temblores y hormigueos. La Dra. Nima Mailesi, médico de urgencias del Hospital de la Universidad de Staten Island, dijo a Eat This, Not That: "Recuerde que el calcio en el músculo conduce a la contracción. La fuerza de la contracción se debe en parte a la cantidad de calcio disponible para que ese músculo se contraiga. La deficiencia de vitamina D puede disminuir el calcio intracelular en los músculos y, por lo tanto, provocar cierta debilidad muscular".

Fatiga

Diversas investigaciones han encontrado que la deficiencia de vitamina D está asociada con la fatiga. De hecho, un estudio publicado en la revista Medicine halló que el tratamiento con vitamina D mejoró significativamente la fatiga en personas sanas con deficiencia de vitamina D.

Somnolencia

La falta de vitamina D también estaría relacionada a trastornos del sueño, insomnio, somnolencia y falta de concentración, según algunos investigadores. Por ejemplo, en un estudio realizado sobre personas de entre 20 y 50 años se descubrió que la cantidad de horas de sueño y la calidad del sueño mejoró en los participantes que consumieron 3.500 UI diarias de vitamina D por 8 semanas.

Falta de inmunidad

La vitamina D cumple un papel importante en el sistema inmunológico, por lo que su deficiencia puede causar inmunidad reducida. El sitio Cuerpomente indica que esta vitamina "modula la inmunidad, lo que ayuda a prevenir las alergias, los trastornos autoinmunes y, según muchos investigadores, las enfermedades degenerativas. Protege frente a las infecciones causadas por virus y bacterias".

Depresión

Las investigaciones han demostrado que la vitamina D podría desempeñar un papel importante en la regulación del estado de ánimo y la disminución del riesgo de depresión, dice Healthline. Algunos estudios han encontrado los niveles bajos de vitamina D como un factor de riesgo de síntomas más graves de ansiedad y depresión.

Pérdida de cabello

Algunos niveles bajos de ciertas vitaminas, como la vitamina D, están relacionadas con la alopecia. La alopecia es la pérdida anormal del cabello. Un problema médico muy frecuente, ya que afecta a más del 50% de hombres y a un 30% de las mujeres, según Infosalus.

Recuerde, un profesional de la salud es quien puede diagnosticar una deficiencia de vitamina D ante la presencia de alguno de estos síntomas.

¿Cómo obtener vitamina D?

La vitamina D se puede obtener de manera natural exponiéndonos a luz solar. También, hay algunos alimentos que aportan algo de vitamina D:

Salmón

Caballa

Sardinas

Arenque

Camarón

Atún

Yemas de huevo

Queso

Hígado de res

Hongos

Leche enriquecida

Cereales fortificados

Jugo de naranja fortificado

Yogur fortificado

Aceite de hígado de bacalao

