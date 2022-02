Esta fruta ayuda a prevenir la pérdida ósea, dice estudio

Asimismo, de acuerdo con el sitio especializado Consumer:

El "Journal of Nutritional Biochemistry" se hizo eco de otro trabajo de investigación "in vitro" que profundizó sobre la composición nutricional de las ciruelas y su influencia en la salud de los huesos.

"La clave parece estar en el alto contenido en polifenoles de esta fruta, que actúan sobre los osteoblastos (células formadoras de hueso) facilitando la mineralización ósea. Si se da finalmente una evidencia científica sólida, las ciruelas pasas podrían clasificarse como alimento funcional por sus efectos sobre el sistema óseo", dice el sitio especializado.

Ciruelas pasas y dieta

Un dato importante, si está buscando agregar ciruelas pasas a su dieta: asegúrese de leer la etiqueta de nutrición, sugiere la dietista de medicina funcional María Zamarripa al sitio Eat This, Not That!

Según la especialista -explica el medio- "las ciruelas pasas ya son altas en calorías debido a la concentración de sus azúcares naturales durante la deshidratación, pero algunos fabricantes agregan aún más azúcar durante el procesamiento. Eso puede reducir o incluso anular los efectos antiinflamatorios que provienen de comer ciruelas pasas".

Para muchas personas, es posible que obtengan más azúcar de lo que creen, a menos que estén mirando las etiquetas y evitando los productos con azúcares agregados. Para muchas personas, es posible que obtengan más azúcar de lo que creen, a menos que estén mirando las etiquetas y evitando los productos con azúcares agregados.

Y agrega:

Eso puede suceder incluso con un producto como las ciruelas pasas, que puede parecer que no necesita ser endulzado, pero podría serlo de todos modos. Eso puede suceder incluso con un producto como las ciruelas pasas, que puede parecer que no necesita ser endulzado, pero podría serlo de todos modos.