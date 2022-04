Amenaza mapuche contra el gasoducto Néstor Kirchner

gasoducto2.jpg Para mañana (21/04) está previsto el arribo de Alberto Fernández a Loma Campana, donde pondrá fecha al inicio de obras para el tan anunciado gasoducto Néstor Kirchner.

Evitó anticipar si realizarán medidas de fuerzas durante la estadía del mandatario, pero aseguró que si no se avanza en la participación de los pueblos originarios habrá "conflictos".

"Es una violación de derecho por parte de los funcionarios del Estado. Va derivar en conflictos por la violación de derechos que esto implica", dijo al diario provincial 'Río Negro'.

El caso de Villa Pehuenia

El caso de Villa Pehuenia la Corte Suprema obligó a la provincia de Neuquén a garantizar la participación de los pueblos originarios en el Municipio. Ordenó establecer una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina y a realizar la consulta previa que debió realizarse en 2004. El fallo tiene la fecha del 8 de abril de 2021.

"No podemos poner en duda la decisión de la Corte. Cuando falla a favor tienen que acatar y cuando falla en contra debo acatar", dijo Cherqui al matutino mencionado.

Gas, en territorio de mapuches

Todavía no hay precisión sobre la traza definitiva del gasoducto Néstor Kirchner pero para las comunidades mapuches habrá una afectación. Cherqui indicó que la normativa establece que el pedido puede ser cursado por los "pueblos que puedan llegar a ser afectados. Atraviesa territorios de las comunidades y el gas que va a transportar ese caño se saca de territorios de las comunidades".

También se refirió al "grado de contaminación que tiene Neuquén y que se esconde". Planteó que el presidente "tiene que saberlo". "Después de que lo sepa que traiga los beneficios para Neuquén y el país. Mucha gente esta padeciendo contaminación. Hay una actividad sin control y hasta entierran desechos sin tratar", planteó.

La situación la definió como "una muerte a plazo fijo" en localidades "como Añelo, Rincón de los Sauces o las comunidades mapuches. De ese gasoducto no le queda ni una garrafa a las comunidades, que no tienen gas. Nos interesa que no nos traiga más problemas".