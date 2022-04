Gil Dominguez minimizó a CFK y rescató rol de Massa

"El problema era cómo salir de una cuestión que formalmente tiene una lectura, que es que las sentencias de de la Corte Suprema de justicia se cumplen, que no hay ninguna duda sobre la autoridad del Tribunal. Pero que más allá de eso algunas cuestiones que resolvió la Corte generaba controversia política".

"Lo más controversial era que la corte había dado un plazo muy exiguo al congreso para que sancionase una ley que reemplazara a la ley que la Corte había declarado inconstitucional. (...) El fallo de la Corte está bien, el problema es que rompió con la lógica de sus antecedentes, porque en esos casos la Corte detectó inconstitucionalidades, hizo un reenvío al Congreso para que lo solucionase en un plazo razonable", concluyó

No existen los golpes institucionales. Es un oxímoron. O hay golpe o es institucional. La institucionalidad nunca genera un golpe

Por otro lado, el abogado negó las denuncias de la facción kirchnerista que acusaban a la Corte Suprema de estar llevando a cabo un golpe institucional. Además, de manera implícita descartó la supuesta genialidad de CFK, a quien se le está atribuyendo la estrategia de romper el bloque del Frente de Todos en el Senado. "Lo que hizo CFK en el Senado, más allá de la lectura política, no fue original. CFK copió la estrategia de Cambiemos en 2015", sostuvo Gil Domínguez.

De más está decir que dicha declaración no sólo habrá disgustado a más de un militante kirchnerista, sino a sus pares opositores. El panel de TN ilustró tal malestar, que cuestionó las palabras del abogado y procuró diferenciar lo realizado por Cambiemos en el 2015 con lo llevado a cabo por el Frente de Todos en esta oportunidad.

https://twitter.com/otro_periodista/status/1516598860663115779 Se partió el bloque de senadores del gobierno. De un lado Mayans y 20 mas arman el FNyP. Del otro, Di Tullio y 13 mas arman Unidad Ciudadana. pic.twitter.com/YLv8I58M0D — Diego Genoud (@otro_periodista) April 20, 2022

El conductor del ciclo de TN, el psicólogo Diego Sehinkman, le hizo notar la falta de ética que implicaba tal jugada y que, más allá de que la misma fuera realizada en el pasado por otro Gobierno, esta no debería ser replicada. Al respecto, el Gil Domínguez espetó: "Me parece que responde a una suerte de práctica, cultura política, que no distingue ideologías. Y se es el problema que nosotros hemos tenido hasta acá".

