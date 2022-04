La Hora de la Verdad: Ucrania necesita US$ 15.000 millones

Ucrania necesita US$ 15.000 millones en los próximos 90 días, según el FMI, cuya directora-gerente, Kristalina Georgieva, solicitó a los miembros del Fondo realizar los aportes necesarios para brindar ayuda a la economía golpeada por la invasión de Rusia. En verdad, Ucrania precisaría que le condenen deuda -ya lo ha pedido- y que esos US$ 15.000 millones no tenga que devolverlos. Hora de la verdad.