Primero Mendoza, luego Javier Milei va al conurbano

La próxima semana saldrán a la luz los nombres de los dirigentes que formarán la mesa politica en la provincia de Buenos Aires.

Estará compuesta por referentes “experimentados y con peso especifico en los territorios”, asegura Carlos Kikuchi, hoy coordinador nacional de la campaña, a quien Milei conoce desde la década de los '90. Los responsables de este armado aseguran que, cuando se conozcan los nombres, será un impacto fuerte en las fuerzas políticas tradicionales. Es decir, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. La 1ra. y 3ra. Seccion Electoral (el conurbano) estará en manos de hombres y mujeres con recorrido, afirman en las cercanías del libertario.

Dentro de este esquema que rodea y construye el sueño presidencial de Javier Milei, hay una figura clave: Karina Milei, su hermana.

Sin experiencia previa en la política, ella se ha constituido, su trabajo, en un factor clave. Atrás de Karina están las medidas más importantes que hasta aquí ha tomado el diputado. Por ejemplo, la decisión de sortear su sueldo todos los meses.

Pero, además, Karina es quien se encarga de imagen y puesta en escena de cada movimiento del 'León' anarcocapitalista. De hecho, el propio legislador nacional se muestra sorprendido de la manera en que su hermana ha aprendido a moverse en un mundo con sus reglas tan particulares.

El crecimiento de la figura de Milei es motivo de especulaciones de todo tipo. Incluso ha llegado a discutirse si adelantar o no las elecciones en la provincia de Buenos Aires es conveniente según lo que impacte su candidatura y quien lo acompañe en Buenos Aires. Para esa postulación ya tiene algunos nombres que, por ahora, guarda bajo 7 llaves.

Es cuidadoso por una razón elemental. La decisión que vaya a tomar debería afectar lo menos posible su principal capital que lo ha llevado hasta aquí. Será un equilibro necesario porque la pregunta que surge es ineludible. ¿Cómo se penetra el conurbano sin acordar y sumar dirigentes que conozcan el territorio? Y que además lo puedan garantizar, por aquello que las elecciones se ganan votando y contando. Nunca más vigente para explicar la realidad del Gran Buenos Aires.

Javier-Milei-cenando.jpg En la cabecera de la mesa, Karin Milei.

Carlos Menem

A propósito del conurbano, hace unas horas llegó a manos del Javier Milei una amplia encuesta de aquellas que no suelen publicarse, exclusiva para líderes políticos y empresarios, pero que, elección tras elección, muestran con mucha precisión el comportamiento de los bonaerenses en los distritos más populosos. Los resultados explican el comportamiento de los intendentes por estas horas. En ese sondeo, Cristina Kirchner sigue siendo la política con más adhesiones y en 2do. lugar aparece Milei, por encima de Alberto Fernández, Horacio Rodriguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, etc. etc.

El devenir de su camino al 2023 tendrá muchas alternativas, como operaciones que buscarán ubicarlo en la lógica de cómo siempre ha pensado la política tradicional. Por algo que es elemental para cualquier proyecto de estas características. Nadie sale a la ruta sin saber cuánta nafta tiene en el tanque. No es un tema que hoy les preocupe a los libertarios convencidos que el sustento llegará en la medida que avance en la preferencias.

El impacto que provoca Javier Milei, más sus propias reivindicaciones a la figura de Carlos Menem y la década de 1990, han impulsado comparaciones con la irrupción del riojano en el año 1988 cuando le ganó la interna al aparato de Antonio Cafiero, Lorenzo Miguel, los 'renovadores' y la mayoría de los gobernadores, con fuerte anclaje en la provincia de Buenos Aires, comenzando por La Matanza.

Primera similitud: A Menem no lo vieron venir. Hoy muchos creen que Javier Milei no llegará, es decir que no lo están viendo venir. Quizá sea una de las notorias. Hay otras. Y, al menos, una salvedad. Pasaron casi 35 años. Son otros tiempos.

Carlos Menem construyó su liderazgo dentro de una estructura partidaria concreta como el Partido Justicialista. En el camino, el rol de los partidos se ha deteriorado a punto de llegar a estos tiempos, donde primero se define el candidato y luego el partido por el cuál se presentará. El caso de Milei es emblemático. Su candidatura en la Ciudad llegó a correr riesgo por tener que acordar con quienes poseen sellos partidarios.

¿Los partidos políticos resultan la única herramienta para el ejercicio de la democracia representativa? Es una pregunta que se hacen muchos jóvenes hoy día.

Sin embargo, hoy día las reglas son esas. Por esa razón, el primer paso en este camino al 2023 es garantizarse el instrumento jurídico. En el búnker del economista aseguran que ya lo tienen en 20 de las 24 provincias. Una de ellas, es la provincia de Buenos Aires.

Todo esto sucede mientras en el Frente de Todos se agitan las internas al igual que en Juntos.

El gobernador Axel Kicillof quiere ir por la reelección y seduce a los intendentes con el plan de obras 6x6. El miércoles 20/04 estuvo en José C. Paz con alcaldes la 1ra. Sección Electoral. Siempre se vuelve al primer amor. Mario Ishii fue de los primeros en impulsar su apoyo territorial en 2019 cuando Kicillof recorría con el Renault Clio la provincia.

Ya electo, en una reunión en ese distrito, el gobernador les dijo en la cara a los jefes comunales presentes que no serian importantes en su gabinete. La realidad le dio un cachetazo. Hoy la provincia está en manos de la experiencia de jefes comunales como Martín Insaurralde, Leonardo Nardini y la influencia de Sergio Massa. ¿Se repetirá la historia? Por lo pronto, los Barones hablan con todos, como siempre. Incluso, tienden puentes con Javier Milei, el gran misterio a descifrar. Y a neutralizar.

-----------

Más contenido de Urgente24:

Viajes al exterior: Cómo comprar pasajes en cuotas

Previaje 2022: Fechas y destinos en los que se podrá usar

Nueva low cost en Argentina: Pasajes al exterior al 50%

Vacaciones de invierno 2022: Cuándo son y destinos en oferta

Qatar 2022: ¿Conviene viajar como ayudante al Mundial?