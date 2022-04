La guerra cibernética: el arma secreta de USA y la CIA

“Colmena”

El “arma” expuesta por China en cuestión se trata de un producto producido en conjunto por la Agencia de Inteligencia de USA, la CIA y la empresa Northrop Grumman, un conglomerado de empresas estadounidenses del sector aeroespacial enfocado al sector de defensa. La empresa es el cuarto mayor contratista de defensa militar de USA y constructor número uno de buques de guerra.

La plataforma de la CIA, llamada “Beehive”, colmena en español, se trata de una poderosa arma cibernética caracterizada por un diseño de última tecnología, la cual funciona como “arma” ya que esta forman parte del malware estadounidense, que puede escanear la información de las víctimas, la explotación, el robo, tráfico, y destrucción de esta.

A su vez, esta plataforma demuestra comportamientos de inteligencia artificial a través de un comando de control con capacidades unificadas, según el experto de la inteligencia china, el cual también añadió que esta demuestra que las armas cibernéticas de la CIA para piratear países extranjeros se han vuelto sistemáticas, escalables, sin rastro y artificialmente inteligentes.

La plataforma está efectivamente oculta. Los atacantes de la CIA pueden usar un cliente para enviar una 'palabra clave' al servidor para 'despertar' un programa de código potencialmente malicioso y ejecutar las instrucciones. Para evitar la detección de intrusos, después de enviar el ' palabra clave', establecerá temporalmente un canal de comunicación encriptado de acuerdo con el entorno objetivo, para evadir el monitoreo técnico

Esta es la quinta arma cibernética utilizada por el gobierno de USA que ha sido expuesta por expertos chinos en los últimos meses.

En marzo, los expertos chinos en ciberseguridad revelaron por primera vez un arma típica utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de USA para supuestamente atacar a China. “El arma podría monitorear y secuestrar las cuentas de redes sociales, correos electrónicos e información de comunicación de los usuarios” declaró el Global Times.

Además el experto de la inteligencia china remato nuevamente contra USA y la CIA planteando que estas armas cibernéticas tienen el objetivo “de piratear países extranjeros, estableciendo un sistema de espionaje global para robar información de sus “enemigos” alrededor del mundo, desde celebridades, objetos de alto valor, agencias gubernamentales, partidos políticos, empresas multinacionales, instituciones educativas, centros de investigación, entre otros.

Según China, esta estrategia es clave para USA y la CIA, ya que lograría tener información sensible, como por ejemplo, datos bancarios, documentos privados, correos electrónicos, que le permitirá controlar a dichas víctimas, y también permite un rastreo de todos los movimientos de estas.

El Global Times informó anteriormente que la NSA ha estado lanzando ataques cibernéticos contra 47 países y regiones durante una década, con departamentos gubernamentales chinos, empresas de alta tecnología e institutos relacionados con el ejército entre los objetivos clave. Expertos en ciberseguridad advirtieron que bajo la vigilancia de la NSA, la privacidad y la información sensible de cientos de millones de personas en todo el mundo están expuestas,

La guerra cibernética

Sin embargo, USA se enfrenta a la vez a la amenaza cibernética de Rusia. El diario POLÍTICO publicó recientemente que ataques cibernéticos por parte de Rusia son inminentes a los sistemas de seguridad de USA.

La cuestión de la administración de Joe Biden, la cual esperaba esta respuesta, se basa en buscar una respuesta adecuada al nivel de la agresión, pero que no aumente las tensiones entre ambos países, evitando una posible escalada.

“Estamos extremadamente preocupados de que cualquier tipo de respuesta en especie o respuesta cinética a un ataque ruso contra la infraestructura crítica se salga de control”, dijo Josh Lospinoso, director ejecutivo y cofundador de la empresa de seguridad cibernética Shift 5, y ex alto funcionario de tanto el Comando Cibernético de USA como la oficina de inteligencia cibernética de la NSA.

Recibiendo las denuncias públicas de China de desarrollar un “arma” cibernética capaz de robar información sensible de sus víctimas de manera ilegal, y enfrentar a su vez los futuros ataques cibernéticos de Rusia no será una tarea sencilla para Joe Biden, quien se encuentra haciendo malabares con la OTAN y el resto de occidente para presionar lo suficientemente a Rusia para disuadir de su invasión en Ucrania, pero no lo suficientemente fuerte para provocar una reacción peor. Sin embargo, la línea es demasiado delgada.

Rusia ha investigado y probablemente ha penetrado en sectores críticos de la infraestructura digital de USA, desde bancos hasta redes eléctricas y sistemas electorales, dicen expertos en seguridad cibernética. Del mismo modo, los funcionarios estadounidenses han insinuado que el gobierno estadounidense tiene acceso y poder considerables para hacer lo mismo, o incluso para lanzar ataques cibernéticos directamente contra las operaciones de piratería de Moscú.

La inteligencia de USA y de la CIA no es de subestimar. Hay reportes que demuestran que Joe Biden advirtió ya en marzo que la inteligencia mostró que se avecinan ciberataques rusos contra la infraestructura crítica de USA, e instó al sector privado a tomar medidas para fortalecer la ciberseguridad.

Y después de que funcionarios ucranianos anunciaran la semana pasada que piratas informáticos rusos habían intentado desactivar una gran subestación eléctrica con malware destructivo, el gobierno de USA advirtió a las empresas energéticas que intensifican la ciberseguridad para los sistemas críticos de control industrial.

La cuestión reside en la manera de responder a estos presuntos ataques: ¿Qué consecuencias habría para Rusia? ¿Cuáles son las opciones para USA? POLITICO reportó que la Casa Blanca aun no ha dado comentarios sobre el tema, pero que la Secretaría de defensa tiene una variedad de respuestas en mente.

Aunque esta “amenaza” de Rusia podría no ser más que eso, una manera de pagar con la misma moneda las amenazas de USA y de occidente en sancionar más fuertemente a Rusia. Esto podría no ser más que un bluff por parte del Kremlin, para desviar la atención de USA y sus sistemas de seguridad cibernética.

Las guerras están evolucionando en un nuevo universo, aún desconocido para muchísimos países. La innovación tecnológica y cibernética podrían obtener una dimensión enorme si es que el conflicto se desarrolla en este ámbito, limitando a sólo los países que poseen estas capacidades, sumiendo al mundo en una nueva lógica de la guerra fría: anteriormente era la carrera armamentística nuclear, ahora la versión seria cibernética.

USA y Joe Biden se enfrentarían a los sistemas del Kremlin, y posiblemente sus aliados de China, los cuales también “persiguen” los sistemas de USA, vistos como el agresor según su punto de vista. Provocar a estos dos países a la vez sin dudas deja a USA entre la espada y la pared. Teniendo en cuenta, USA deberá reaccionar sin dudas ante este posible ataque, el problema será idear una reacción lo suficientemente categórica para un país como USA, el cual debe “dar el ejemplo” ante la ofensiva rusa, pero sin cruzar las líneas rojas del Kremlin.

