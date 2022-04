Asalto entre BCRA y Casa Rosada y una sospecha en la City

El anuncio sobre el impuesto a las ganancias inesperadas es puro humo. Esto fue una jugada política. Una fuente muy importante del gobierno me dice que no hay ninguna posibilidad de que esto pase por el Congreso y que el propio gobierno lo sabe. Ellos mismos saben que no tienen ninguna chance porque hablaron con la cúpula del Frente de Todos en el Congreso. Por eso, están evaluando si va a ir o no el proyecto y, por eso, no hubo precisiones sobre alícuotas y demás El anuncio sobre el impuesto a las ganancias inesperadas es puro humo. Esto fue una jugada política. Una fuente muy importante del gobierno me dice que no hay ninguna posibilidad de que esto pase por el Congreso y que el propio gobierno lo sabe. Ellos mismos saben que no tienen ninguna chance porque hablaron con la cúpula del Frente de Todos en el Congreso. Por eso, están evaluando si va a ir o no el proyecto y, por eso, no hubo precisiones sobre alícuotas y demás