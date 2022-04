Eso es mentira. Cuando Jonatan Viale pone la foto del padre y hace ese editorial le debe doler como me duele a mí la muerte de mi padre, pero no se murió por eso. Entonces, hay una utilización que genera odio. ¿Son los Astiz de esta época? Sí. ¿Son menos crueles? Con nosotros porque ya no estamos en los '70. Pero el objetivo último, el pueblo, sufre igual Eso es mentira. Cuando Jonatan Viale pone la foto del padre y hace ese editorial le debe doler como me duele a mí la muerte de mi padre, pero no se murió por eso. Entonces, hay una utilización que genera odio. ¿Son los Astiz de esta época? Sí. ¿Son menos crueles? Con nosotros porque ya no estamos en los '70. Pero el objetivo último, el pueblo, sufre igual

"Mientras no solucionemos el lawfare, van a tener más poder que nosotros", consideró.

"Lo que yo creo es que los medios nuestros no son tan minoritarios. Cuando vos ves los fierros que tienen el Grupo Indalo, el Grupo Octubre, que vamos creciendo nosotros y que, por ejemplo, radio Del Plata llegó a estar segunda. Ahora, ellos juegan todos juntos. A la mañana abrís Infobae, Clarín y La Nación y tienen todos las mismas noticias. La derecha es más ordenadita", insistió.

Luego de elogiar a los periodistas de C5N, dijo que la tele necesita otras cosas: "Por eso, los productores de la TV son más importantes que los que salen al aire. Yo lo he hablado con el presidente: no estamos tan mal nosotros, pero ellos laburan muy unidos".

image.png Roberto Navarro. Tras pegarle a Gustavo Sylvestre y Ernesto Tenembaum, arremetió contra otros periodistas.

Viale, Leuco, Fantino y Del Moro no fueron los únicos

Roberto Navarro no solo repartió piñas contra los comunicadores -días atrás hizo lo mismo contra Gustavo Sylvestre- sino también contra empresarios, los propios funcionarios de la Casa Rosada y algunos sindicalistas cercanos:

El presidente volvió a poner sobre el tapete la posibilidad de dar un bono por decreto. ¿Saben quién dijo que no? Andrés Rodríguez, el que tiene que defender a los empleados estatales. Que llame y me lo desmienta El presidente volvió a poner sobre el tapete la posibilidad de dar un bono por decreto. ¿Saben quién dijo que no? Andrés Rodríguez, el que tiene que defender a los empleados estatales. Que llame y me lo desmienta

" No creo que todo el establishment le esté disparando a Alberto. Me parece que hay algunos que siguen estando muy (combativos) y que hay cuestiones personales en el medio, como Magnetto y Macri, que se compró La Nación. Qué sé yo, Macri te va a disparar siempre, pero no todos los empresarios están tan enojados con Alberto (...) Por eso, los presidentes terminan haciendo alianzas sectoriales aún dentro del poder económico", rescató Navarro, pero rápidamente se preguntó y respondió: "¿Quién es el gran fugador de divisas? Coto hermanos. Es el N°1".

En otro momento del extenso pase que duró alrededor de 45 minutos, Navarro cargó las tintas:

La Embajada es más eficiente que la Secretaría de Medios. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una mirada positiva por los anuncios de anoche pero nos está costando mucho que salga un funcionario a hablar o conseguir información La Embajada es más eficiente que la Secretaría de Medios. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una mirada positiva por los anuncios de anoche pero nos está costando mucho que salga un funcionario a hablar o conseguir información

Sobre el final, disparó, obsesionado con la dictadura y dolido por la dura derrota del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura:

Hay que dejar de pensar que Magnetto es invencible (...) Che, un saludo a Rosatti, el nuevo golpista. ¿Andará con gorra, Rosatti, como los militares? Antes, para el proyecto político tenían a los militares pero ahora necesitan el lawfare Hay que dejar de pensar que Magnetto es invencible (...) Che, un saludo a Rosatti, el nuevo golpista. ¿Andará con gorra, Rosatti, como los militares? Antes, para el proyecto político tenían a los militares pero ahora necesitan el lawfare

