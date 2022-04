The New York Times cambia pero Joe Biden respira

image.png Dean Baquet, periodista que esta a cargo y dejara su lugar en junio de este año.

Desde la llegada de Baquet, el medio ha enfrentado grandes duelos, en donde hubo casos controversiales que resaltaron:

En 2020, Caliphate, uno de los podcast de The New York Times, fue criticado fuertemente por haberse conocido que una de sus fuentes inventaba información y experiencias que no vivió.

Antes, en 2016, también sufrió un golpe duro. En ese año el medio enfrentó una demanda por falta de diversidad, en donde llovieron críticas fuertes tras las declaraciones de dos empleados que marcaron los hechos de discriminación de edad, raza y género, vividos en su trabajo.

En 2021, en un reporte de diversidad, acudido tras esta demanda, los trabajadores afroamericanos del medio remarcaron las experiencias duras y extrañas que viven en el día a día, resaltando el racismo preponderante.

image.png La entrada emblemática al edificio de The New York Times.

Por otro lado, Baquet ocupará una nueva posición que anunciará pronto el medio. En junio, cumplirá su ‘mandato’ y dejará su lugar a Kahn. Así se despidió de su lugar de trabajo:

“Ha sido un gran honor para mí dirigir la mejor redacción del mundo durante los últimos ocho años. Quisiera agradecer a la familia Sulzberger por su continua dedicación a la protección del motor de periodismo de investigación independiente más poderoso de nuestro país”.

