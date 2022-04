Autoconvocados #23A, de Jorge Remes Lenicov a Martín Guzmán

Hay una variedad de consignas que productores agropecuarios varios enuncian para el sábado 23/04 cuando el campo anuncia una numerosa marcha hacia Plaza de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires, una advertencia al ministro Martín Guzmán para que suspenda su acoso a los ingresos agropecuarios con los cuales quiere pagar más y más planes sociales que no sabe / no puede / no quiere limitar; tendencia que comenzó en 2002 cuando Jorge Remes Lenicov inició la destrucción no sólo de la convertibilidad sino de mucho más que la convertibilidad.