José Luis Espert ninguneó a Javier Milei por Washington Post

La nota publicada por el Washington Post.

Por otro lado, José Luis Espert fue consultado por el conductor Edi Zunino acerca de la posibilidad de que Javier Milei haya adoptado una postura más moderada luego de anunciar su candidatura para el 2023. Ante esto, Espert sostuvo: "En ese sentido yo no he cambiado porque siempre he dicho las mismas cosas y en el mismo tono. Puede ser que algo se esté moderando (Milei)".

Además, se refirió a las intenciones del partido que comanda, Avanza Libertad, de poblar el territorio nacional de núcleos de militancia adeptas a su espacio."Lo que sí he tomado la decisión y que estamos haciendo es que Avanza Libertad tenga un nidito en todos los lugares posibles del país", indicó.

