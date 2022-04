José Luis Espert chicaneó al INCAA y Llinás lo sepultó

image.png Los tuits de José Luis Espert que desencadenaron la brutal respuesta de Llinás.

José Luis Espert le contestó nuevamente e intentó llevar la discusión al plano ideológico (como suele hacer en sus constantes intercambios en Twitter). Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

"Me extraña, @jlespert, que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle que: A- Nunca he sido militante K. B- Que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año 94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica", comenzó la actriz.

"C- Que el INCAA no se financia con 'el hambre del pueblo', sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine. Esa autarquía, precisamente, es la que está a punto de desaparecer".

"D- Que el cobro de derechos de autor (que usted, según dice, confiaría al INCAA como única tarea) no tiene nada que ver con el puesto que esto lo hacen otras sociedades de gestión en forma independiente. (En este sentido es curioso que un liberal como usted ansíe traspasarle al estado tareas que sociedades independientes realizan en forma perfectamente eficaz)", agregó.

https://twitter.com/VLlinas/status/1513635282788171776 Me extraña @jlespert , que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle que:

a- Nunca he sido militante K

b- Que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año 94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica. — Verónica Llinás (@VLlinas) April 11, 2022

La actriz continuó escribiendo en su Twitter: "E- Que la industria del cine está compuesta por trabajadores y profesionales especializados cuya pericia y talento son reconocidos mundialmente (y que solo a partir de una desinformación absoluta y de la mala fe podrían ser calificados de 'ñoquis')".

"F- Que cuando dirigí y produje mi película 'La mujer de los perros' lo hice sin un centavo del INCAA, utilizando un mecanismo de producción completamente independiente, con lo cual la acusación implícita en la expresión 'te cortaron el chorro' resulta igualmente improcedente", prosiguió.

Para rematar el debate, Verónica Llinás espetó: "De todo esto se colige que lo que habría que cerrar, José Luis, es la boca, cuando uno no tiene la menor idea de lo que está hablando. O, en todo caso, conseguirse mejores asesores, ya que hablamos de trabajos ineficaces costeados por las arcas públicas".

image.png Manifestación frente al INCAA.

Por su parte, José Luis Espert no respondió a ninguno de los puntos que le marcó Llinás y se limitó a responderle: "Leé bien lo que yo escribí, Vero. Dije 'simpatizabas', no 'militante'. No me negarás tu simpatía por los K, ¿no? Es como si yo negara que los detesto por chorros y esclavizar al pueblo. Yo no reivindico a los 90. Leé bien lo que escribí y escribo y escuchá bien lo que dije y digo".

https://twitter.com/jlespert/status/1513649376370909186 Cierro esta charla contándote que hay chicos veintiañeros de Malvinas Argentinas, Lanús, etc. hijos de laburantes que están endeudados en EEUU por cientos de miles de dólares para pagar solitos sus estudios de posgrado. Imítenlos y arrénglenselas solos...como llegamos al mundo. — José Luis Espert (@jlespert) April 11, 2022

¿Qué pasó a la afueras del INCAA?

Tal como informó Urgente24, la manifestación que se realizaba en las afueras del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para exigir la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo, terminó con un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y funcionarios de la Policía de la Ciudad. Como resultado de la represión policial, fotógrafos, cineastas y artistas resultaron heridos y hubo detenidos.

